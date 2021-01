Toen Apple op 12 november macOS Big Sur uitbracht voor het grote publiek, was er een flinke storing op de servers van Apple. Om deze storing te kunnen omzeilen, probeerden ontwikkelaars en privacy-experts met firewalls het communiceren met de servers te stoppen. Maar dankzij deze storing kwamen ze erachter dat Apple’s eigen apps op een aparte lijst stonden, waardoor ze altijd in verbinding stonden met het netwerk en de servers, zelfs bij het gebruik van een firewall. In de macOS Big Sur 11.2 beta heeft Apple deze aparte lijst verwijderd.



De filter met de naam ContentFilterExclusionList zorgde ervoor dat de apps die in deze lijst staan, altijd verbinding maken met de servers. Het ging onder andere om FaceTime, de App Store en de Muziek-app. Hierdoor was het niet mogelijk om deze apps te blokkeren of te zien met welke IP-adressen de app communiceren.

In Big Sur Apple decided to exempt many of its apps from being routed thru the frameworks they now require 3rd-party firewalls to use (LuLu, Little Snitch, etc.) 🧐

Q: Could this be (ab)used by malware to also bypass such firewalls? 🤔

A: Apparently yes, and trivially so 😬😱😭 pic.twitter.com/CCNcnGPFIB

— patrick wardle (@patrickwardle) November 14, 2020