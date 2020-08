Huawei Fit Watch: een Apple Watch-kloon met rechthoekig scherm

Er is al regelmatig gepraat over een Apple Watch met rond scherm, omdat horloges traditioneel vaak rond zijn. De kans is klein dat Apple het gaat doen. Maar de beeldverhouding van het scherm zou nog wel kunnen veranderen. In plaats van bijna vierkant zou Apple kunnen kiezen voor een rechthoekiger scherm… zoals Huawei nu heeft gedaan. De Huawei Fit Watch zou eigenlijk tijdens de IFA 2020 aangekondigd worden, maar het evenement gaat niet door en veel geplande aankondigingen vallen daarom in het water of lekken vroegtijdig uit. Er zou ook een ronde Huawei Watch GT2 Pro aan zitten te komen en Amazfit heeft vier nieuwe horloges gepland, waaronder de GTS 2.



Foto’s en specs gelekt

De Huawei Fit Watch is nog niet officieel aangekondigd. Wel zijn er nu foto’s, specs en een prijs gelekt, die waarschijnlijk aardig betrouwbaar zijn. Het meest opvallende is het uitgerekte scherm van 456 x 280 pixels, dat veel langwerpiger is dan gebruikelijk bij smartwatches. Een dergelijke uitgerekt design is nog niet vaak vertoond en het is nog maar de vraag of Apple hier ooit voor kiest. Samsung heeft hier in het verleden wel eens voor gekozen met de Samsung Gear S, maar die had een gebogen scherm en wekte meer de indruk van een armband.

Uiteraard past er op deze manier wel meer informatie op het scherm, zoals de afbeeldingen laten zien. Het scherm is 1,64-inch diagonaal. Qua specs heeft dit horloge ingebouwde GPS, een hartslagmeter en een barometer. De batterij gaat 10 dagen mee en je kunt tot een diepte van 5 atmosfeer onder water duiken.

De prijs is een lachertje voor Apple-gebruikers: €119 per stuk. De concurrentie zal dan ook vooral moeten komen van Fitbit, die over het algemeen wat goedkoper geprijsde horloges heeft. De insteek van Huawei met dit horloge richt zich ook op het Fitbit-publiek: de nadruk ligt op sport en fitness. Je kunt zou daarbij kunnen denken aan workouts op het scherm, bijvoorbeeld voor hardlopen en andere sporten.