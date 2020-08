Sinds april 2019 is de Facebook Lite-app in Nederland te downloaden. De app was vooral bedoeld voor landen waar netwerken niet zo snel zijn en waar de databundels gemiddeld een stuk kleiner zijn. Na Turkije volgden andere landen, waaronder Nederland. Kom je vaak in gebieden waar de dekking een stuk minder is, dan zou Facebook Lite van pas kunnen komen. De app bevat verder dezelfde functies als die je in de gewone Facebook-app vindt, dus je kan ongestoord door je tijdlijn blijven bladeren.



De Facebook Lite-app is niet meer in de Nederlandse App Store te vinden, maar je kunt de app wel opnieuw downloaden als je er eerder gebruik van hebt gemaakt. In Brazilië krijgen gebruikers een melding in beeld dat de app gaat stoppen en ook in Nederland kregen we een dergelijke melding (maar niet op alle toestellen).

Een woordvoerder van Facebook bevestigde het tegenvallende gebruik in een officiële reactie:

Vanwege de beperkte adoptie en verbeteringen die we maken om de ervaring voor mensen in onze apps te verbeteren, zullen we Facebook Lite voor iOS niet langer ondersteunen.

Facebook Lite werd in 2018 voor het eerst geïntroduceerd, samen met Messenger Lite. De app was niet alleen bedoeld voor landen met trage internetverbindingen, maar ook voor mensen die goedkope telefoons met minimale specs gebruiken. Het gaat daarbij vooral om Android-toestellen, maar ook op de iPhone kun je ruimte tekort komen. De standaardversie van de app is 250MB groot en er kunnen nog honderden MB’s bij komen voor opgeslagen gegevens. Facebook Lite gaat zuiniger met opslag om en is nog geen 10MB groot. Het werkt ook op 2G-netwerken en downloadt geen hoge resolutie-foto’s. Ook spelen video’s niet automatisch af.

Over de introductie van Facebook Lite in Nederland lees je meer in onderstaand artikel.