Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het persbericht is te lezen dat er een omzet werd geboekt van $171,2 miljard en dat er records werden gebroken in alle belangrijke productgroepen. Toch presteerde Apple onder verwachting, wat betreft de analisten. Volgens Tim Cook en CFO Luca Maestri had het te maken met economische onzekerheden en toeleveringsproblemen in de Chinese fabrieken. Dat is ook te zien: bij de iPhone is een terugval van $6 miljard te zien en dat heeft waarschijnlijk niets te maken met een afname van de vraag, maar eerder met problemen om voldoende voorraad op te bouwen. Vooral de iPhone 14 Pro werd daardoor getroffen, maar ook bij de Mac en wearables valt het een beetje tegen. Beide mannen zijn ook optimistisch over de komende kwartalen: de problemen in de toeleveringsketen zijn grotendeels opgelost.



De gerapporteerde omzet van $117,2 miljard ligt onder de $123,9 miljoard van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De koers van het aandeel Apple daalde dan ook plotsklaps naar $144, vlak na de bekendmaking van de cijfers. Even later herstelde het zich naar $150, om vervolgens weer terug te vallen naar $146.

Dit zijn de cijfers:

Kwartaalomzet: $117,2 miljard (was: $123,9 miljard, -5,4%)

Omzet uit iPhones: $65,8 miljard (was: $71,6 miljard)

Omzet uit Macs: $7,7 miljard (was: $10,9 miljard)

Omzet uit iPads: $9,4 miljard (was: $7,2 miljard)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $13,5 miljard (was: $14,7 miljard)

Omzet uit diensten: $20,8 miljard (was: $19,5 miljard)

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ1 2022, dus precies een jaar geleden.

Wil je weten wat er achteraf nog tijdens de conference call is gezegd? We hebben alle hoogtepunten uit de kwartaalcijfers FQ4 2022 voor je op een rijtje gezet, zodat je weet welke onderwerpen voor Apple van belang zijn.

Kwartaalcijfers FQ1 2023 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

CEO Tim Cook:

As we all continue to navigate a challenging environment, we are proud to have our best lineup of products and services ever, and as always, we remain focused on the long term and are leading with our values in everything we do. During the December quarter, we achieved a major milestone and are excited to report that we now have more than 2 billion active devices as part of our growing installed base.

CFO Luca Maestri:

We set an all-time revenue record of $20.8 billion in our Services business, and in spite of a difficult macroeconomic environment and significant supply constraints, we grew total company revenue on a constant currency basis. We generated $34 billion in operating cash flow and returned over $25 billion to shareholders during the quarter while continuing to invest in our long-term growth plans.

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.