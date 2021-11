De Apple Watch (en in mindere mate ook de iPhone) houden allerlei statistieken van onder andere je lichaam bij en geven je waarschuwingen als er iets mis is. Een goed voorbeeld daarvan is de valdetectie. De Apple Watch merkt als je plotseling hard valt en daarna stil op de grond blijft liggen, zodat automatisch de hulpdiensten gebeld kan worden. Volgens The Wall Street Journal werkt Apple nu aan iets soortgelijks, namelijk een crashdetectie. Deze herkent automatisch een auto-ongeluk.



‘Crashdetectie op Apple Watch herkent auto-ongeluk’

Apple zou de afgelopen jaren anonieme gegevens van iPhone- en Apple Watch-gebruikers verzameld hebben om aan de functie te werken. Mogelijk gaan de sensoren van de iPhone en Apple Watch de impact van een auto-ongeluk herkennen. Er zijn de afgelopen jaren al meerdere voorbeelden geweest van mensen die dankzij de Apple Watch de hulpdiensten konden bellen, ook na een auto-ongeval. Maar niet altijd is de bestuurder dan nog bij bewustzijn. De nieuwe crashdetectie kan dan van pas komen.

The Wall Street Journal schrijft dat Apple-producten al meer dan tien miljoen mogelijke auto-ongelukken herkend hebben, waarbij er meer dan 50.000 keer met de hulpdiensten gebeld is. Deze gegevens zouden ook gebruikt zijn om het algoritme van de functie te verbeteren. Door de data van de sensoren te combineren met de keren dat er daarna naar de hulpdiensten gebeld is, kon Apple de functie ontwikkelen. Hoe meer data er verzameld is, hoe betrouwbaarder de functie ook werkt.

Bronnen zeggen dat Apple de functie begin 2022 toe willen voegen aan de iPhone en Apple Watch. Mogelijk komt dit dus in een aanvullende software-update. Of je hier nog specifieke modellen van de Apple Watch voor nodig hebt, is niet duidelijk. De valdetectie werkt momenteel vanaf de Apple Watch Series 4.