Het gaat om beta 2 van de HomePod-software 18.1 met buildnummer 22J5552d. Deze verscheen maandagavond, samen met de nieuwste beta’s van iOS 18.1 en iPadOS 18.1. Er zitten geen nieuwe functies in, maar toch bleek het dat de HomePod van meerdere gebruikers erop was vastgelopen. Vandaar dat de update nu niet langer beschikbaar is. Mensen met een HomePod kunnen nog steeds de eerste beta installeren, waarmee geen problemen zijn gemeld. Toch is het misschien beter om de beta’s even helemaal links te laten liggen.

Weinig nieuws in HomePod-software 18.1

Er zijn tot nu toe namelijk nog geen nieuwe functies voor HomePod 18.1 gemeld en ook tijdens de aankondigingen in september kwam de HomePod niet ter sprake. We hoeven dan ook niet veel nieuws te verwachten. Het risico van het installeren van bètasoftware is voor de meeste bezitters van een HomePod dan ook niet de niet waard.

Als je je vastgelopen HomePod als Woninghub gebruikte, kan het zijn dat je deurslot niet meer op afstand werkt.

Mocht je een vastgelopen HomePod hebben, dan kun je een paar dingen doen. Je kunt teruggaan naar de Apple Store en proberen een vervangend exemplaar te krijgen, of geduldig afwachten tot er een nieuwe beta uitkomt, die het probleem hopelijk verhelpt. Je zou ook de Apple Configurator kunnen gebruiken om de HomePod te herstellen naar versie 18.0. Een vierde optie is om met een nieuwe methode aan de slag te gaan die in deze video wordt getoond. Deze niet-officiële werkwijze is ontdekt door Nic’s Fix, een man die gespecialiseerd is in het repareren van HomePods. Het is een omslachtig proces waar je wel wat kennis van elektronica voor nodig hebt. Het werkt alleen op de originele HomePod en is mogelijk dankzij een speciale connector die aan de onderkant zit verstopt. Deze wordt door Apple gebruikt voor het stellen van diagnoses. Met de juiste gereedschappen lukt het om de HomePod op een Mac aan te sluiten.

Apple heeft nog geen officieel commentaar gegeven op het terugtrekken van de HomePod betasoftware. Dat deden ze een week geleden ook niet toen de iPadOS 18-update werd teruggetrokken voor de iPad Pro’s met M4-chip.

De afgelopen tijd is er zoals gezegd weinig nieuws te melden over nieuwe HomePod-functies. Wel heeft Apple in iOS 18 wat vernieuwingen doorgevoerd op het gebied van HomeKit en de Woning-app.