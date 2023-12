Kino: nieuwe video-app in ontwikkeling

In een grappige video vertelt Ben Sandofsky, de programmeur van het tweekoppige team, dat er nooit videofuncties in de Halide-app zullen worden opgenomen. In plaats daarvan is de ontwikkelaar bezig met een compleet nieuwe app, genaamd Kino. De doelgroep zijn vooral professionele videomakers. Dat blijkt ook wel uit de insteek die ze met de app hebben: het is vooral bedoeld om voort te bouwen op de recente functie om LOG-video’s vast te leggen met de iPhone 15 Pro (Max).

Net zoals Halide het jaren geleden gemakkelijker maakte om RAW-foto’s te maken, willen de makers met Kino ook de geavanceerde mogelijkheden uitbreiden. De app zal waarschijnlijk rond februari 2024 klaar zijn, maar in de tussentijd kun je de ontwikkelingen volgen via de website shotwithkino.com.

De aankondiging van de app kun je alvast hier zien:

Er is nog best ruimte in de markt voor een app waarin je toegang krijgt tot geavanceerde en professionele videofuncties. Zeker met de naamsbekendheid van Halide kan Kino meteen een flinke groep fans trekken. Dat de aankondiging uitgerekend nu komt, is misschien niet helemaal toeval. Onlangs werd bekend dat het hele team achter de professionele video-app Filmic Pro is ontslagen en de toekomst er voor deze app somber uit ziet. In bovenstaande video is echter te zien dat de ontwikkeling van Kino al een paar weken geleden is begonnen.

Bekijk ook Complete team van de Filmic Pro-app ontslagen na overname Filmic Pro is een van de bekendste apps om professionele video's te maken op de iPhone. Nu blijkt dat het complete team is ontslagen door Bending Spoons, dat het in september vorig jaar overnam.

LOG-video’s bewerken kan overigens al met Apple’s Final Cut Pro, Compressor, Motion en zelfs iMovie op de Mac, maar dan gaat het om achteraf bewerken. Voor het vastleggen van de LOG-video’s zijn er heel wat minder third party-apps. Apple gebruikte de concurrerende app BlackMagic Camera voor het filmen van het oktober 2023-event, waarbij ook LOG-video’s werden gemaakt. Maar de makers van Halide staan al jaren op het netvlies bij Apple en hebben meerdere prijzen gewonnen, dus we kijken niet gek op als ze in de toekomst naar Kino overstappen.

Een recent interview met de twee mensen achter de Halide-app vind je hier.