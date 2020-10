We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Helpsters S02

De Sesamstraat-show Helpsters gaat het tweede seizoen in. Ook nu komen er weer allerlei bekende mensen naar Helpsters, omdat ze hulp nodig hebben. Van het maken van een plan voor het oprichten van een bedrijfje tot het vinden van de weg, iedereen kan wel wat hulp gebruiken. Deze keer komen onder andere Gabby Douglas en Danny Trejo langs. Ook Talib Kweli, Terry Crews, Ingrid Michaelson, Jason Mraz, Michelle Buteau, Moujan Zolfaghari, Larry Owens en Greta Lee. Heb je er nog nooit van gehoord, dan geeft dat niets: de gasten zijn vaak zo sympathiek dat je ze meteen in je hart sluit. Het is leuk om te zien welke gasten het productieteam geschikt vond om aan de kinderen voor te schotelen.

Ook nieuw op Apple TV+: nieuwe afleveringen van de spionagethriller Tehran en de reisdocumentaire Long Way Up.

Binnenkort op Apple TV+:

On The Rocks gaat over een jonge moeder in New York, die plotseling twijfels krijgt over haar huwelijk. Met haar playboy-vader gaat ze een komisch avontuur tegemoet in de stad. Te zien vanaf 23 oktober.

gaat over een jonge moeder in New York, die plotseling twijfels krijgt over haar huwelijk. Met haar playboy-vader gaat ze een komisch avontuur tegemoet in de stad. Te zien vanaf 23 oktober. Wolfwalkers : Apple’s eerste lange animatiefilm is vanaf 13 november in bioscopen te zien en vertelt de ierse legende van de Wolfwalkers. Vanaf 11 december te zien bij Apple TV+.

: Apple’s eerste lange animatiefilm is vanaf 13 november in bioscopen te zien en vertelt de ierse legende van de Wolfwalkers. Vanaf 11 december te zien bij Apple TV+. Dickinson: Seizoen 2 gaat op 8 januari 2021 van start. Daarna volgen wekelijks nieuwe afleveringen. In de serie worstelt Emily Dickinson (Steinfeld) met haar traditionele omgeving en het feit dat roem voor een vrouw niet zo heel vanzelfsprekend is.

The Supermodels : Apple heeft het contract getekend voor The Supermodels, een documentaire over de carrière van vier bekende supermodellen: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista en Christy Turlington. We krijgen exclusieve beelden en interviews met de modellen te zien, waarin ze terugkijken op hun leven in de jaren negentig. Interessant is dat ze allevier een andere achtergrond hebben.

: Apple heeft het contract getekend voor The Supermodels, een documentaire over de carrière van vier bekende supermodellen: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista en Christy Turlington. We krijgen exclusieve beelden en interviews met de modellen te zien, waarin ze terugkijken op hun leven in de jaren negentig. Interessant is dat ze allevier een andere achtergrond hebben. Earthsounds : Liefhebbers van natuurdocumentaires komen aan hun trekken, want Apple TV+ gaat binnenkort de docu Earthsound toevoegen. Je hoort hierin unieke geluiden uit de dierenwereld. Het gaat om een 12-delige serie die gebruik maakt van de nieuwste audiotechnieken om dieren wereldwijd hoorbaar te maken.

: Liefhebbers van natuurdocumentaires komen aan hun trekken, want Apple TV+ gaat binnenkort de docu Earthsound toevoegen. Je hoort hierin unieke geluiden uit de dierenwereld. Het gaat om een 12-delige serie die gebruik maakt van de nieuwste audiotechnieken om dieren wereldwijd hoorbaar te maken. Bruce Springsteen’s Letter to You: Deze documentaire over Bruce Springsteen is vanaf 23 oktober op Apple TV+ te zien. Apple heeft ook een trailer vrijgegeven. Het is de eerste keer in 35 jaar dat Springsteen en zijn E Street Band weer samen komen voor een live opname.

The Trial of the Chicago Seven

Te zien bij: Netflix

Netflix’ grote en prestigieuze film van deze maand is The Trial of the Chicago Seven. Dit is de tweede film die werd geregisseerd door Aaron Sorkin, nadat hij eerder Molly’s Game maakte. Aaron Sorkin kennen we echter vooral van de Steve Jobs-film. Hij schreef ook The West Wing en The Social Network.

Deze keer gaat het echter om een rechtszaak rondom zeven mensen die in 1968 werden gearresteerd bij protesten tegen de Vietnam-oorlog. Ze werden beschuldigd van samenzwering en het uitlokken van onlusten. Nixons is aan de macht en het gaat om een strijd tussen de politiemacht en de hippies en studenten. Je krijgt lange verwikkelingen in de rechtszaak te zien, gespeeld door Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Eddie Redmayne en Yahya Abdul-Mateen II.

Net als in de film Steve Jobs neemt Sorkin wel eens een loopje met de werkelijkheid. Maar dat blijkt te werken, want zowel kijkers als critici vinden het geweldig. Of jij het ook geweldig vindt, moet zich dit weekend bewijzen.

Star Trek: Discovery S03

Te zien bij: Netflix

De derde Star Trek-serie van dit jaar is begonnen. De Discovery is op weg naar nieuwe avonturen. Met een aansprekende crew en fantastische special effects zul je je geen moment vervelen. Kun je niet aanhaken bij het verhaal? Dan staan ook seizoen 1 en 2 voor je klaar.

The Three Deaths of Marisela Escobedo

Te zien bij: Netflix

Deze documentaire laat de onvermoeibare kruistocht zien van een moeder die de moordenaar van haar dochter achter tralies wil, nadat het Mexicaanse rechtssysteem faalde.

Hot Fuzz

Te zien bij: Amazon Prime Video

Deel twee van de zogenaamde Blood & Ice Cream Trilogy, waarin de Londense super-politieagent Nicholas Angel (Simon Pegg) wordt weggepromoveerd naar het doodse provincienest Sandford.

In deze ogenschijnlijk misdaadvrije omgeving, waar tuinfeestjes en buurtcomités voor de grootste opwinding moeten zorgen, blijkt zijn grootste ergernis al snel zijn goedbedoelende, maar oliedomme partner Danny (Nick Frost). Danny is een aan actiefilms verslaafde zoon van de lokale commissaris. Maar dan valt het dorp plots ten prooi aan enkele gruwelijke voorvalle en worden Danny’s wildste dromen – van woeste auto-achtervolgingen tot explosieve vuurgevechten – in één oorverdovende klap waar. Ze zijn misschien maar dorpsagentjes, maar de lange arm der wet reikt ver…

Widows

Te zien bij: Amazon Prime Video

Vier vrouwen, die niets met elkaar gemeen hebben behalve de schulden van hun overleden echtgenoten, besluiten het lot in eigen handen te nemen om een toekomst te smeden op hun eigen voorwaarden.

8MM

Te zien bij: Film1

Een privédetective komt in een slangenkuil terecht als een weduwe hem inhuurt om te onderzoeken of een snuff-film van haar overleden man echt is.

Agents of Chaos (S01)

Te zien bij: Ziggo

Deze tweedelige documentaire onderzoekt de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. De film bevat interviews met belangrijke betrokkenen en deskundigen, vertrouwelijke informatie, en meer.

Lieve Mama (S01)

Te zien bij: Videoland

Bereid je voor op een deze spannende psychologische thriller, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Esther Verhoef. Helen (Rifka Lodeizen) en Ralf (Shahine El-Hamus) raken, ieder op hun eigen manier, betrokken bij een overval met dodelijke afloop.

Batman: Death in the Family

Te zien bij: Pathé Thuis

Jason Todd is Batmans protegé en heeft een enorm rechtvaardigheidsgevoel net als Robin, die erop gericht is om de Joker uit te schakelen. Maar kan Batman Robin redden van een lot dat erger is dan de dood?