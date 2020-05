Google Podcasts-app werkt nu op Apple CarPlay

Sta je in de file naar het strand? Mooi, dat is een mooi moment om naar een podcast te gaan luisteren. Met de Google Podcasts-app kan dat nu ook via CarPlay, zodat je je iPhone niet hoeft aan te raken.

Google Podcasts met CarPlay

Versie 2.0 van Google Podcasts is beschikbaar in de App Store en biedt ondersteuning voor CarPlay. Je kunt dus veiliger en makkelijker luisteren tijdens het autorijden. Ook zijn er allerlei bugfixes doorgevoerd en zijn de prestaties verbeterd. De Google Podcasts-app is sinds maart te installeren op de iPhone en iPad. Voorheen was de app alleen te vinden op Android-toestellen. Google greep het moment meteen aan om de app flink aan te pakken, met een betere zoekfunctie, lijsten voor je favoriete podcasts en mogelijkheden om je luisterervaring aan te passen.



Als je de app opstart zien je drie tabbladen: Home, Explore en Activity. Op het Home-tabblad vind je nieuwe afleveringen van shows waar je abonnee van bent, terwijl je op het Explore-tabblad aanbevelingen ziet van shows en episodes die je mogelijk leuk vindt.

Wil je weten wat je geluisterd hebt en wat er nog in de wachtrij staat, dan moet je op het tabblad Activity zijn. De app kan automatisch afleveringen downloaden als je geabonneerd bent.

Heb je nog geen auto met CarPlay? Kijk dan eens naar onze round-up van CarPlay-systemen die je achteraf kunt inbouwen.

