Eerste Chrome-update sinds november

De Chrome-app voor iOS zat normaal op een updateschema van elke zes weken. Maar in november vorig jaar stopte het opeens, vlak voordat Apple de privacylabels voor iOS-apps invoerde. Ook andere Google-apps kregen maandenlang geen updates meer. Na vier maanden is het nu eindelijk zover: Google heeft de browser bijgewerkt en heeft daarbij versie 88 (januari) en 89 (maart) overgeslagen. De versie die je nu kunt installeren is Chrome 87.0.4280.163. De update bevat vooral bugfixes. Grote problemen zijn er sinds november ook niet opgetreden.



Volgende week komt versie 90 uit voor alle platformen. Of iOS dan ook van de partij is, is nog even afwachten. Eén van de verwachte nieuwe functies is het gebruik van Face ID en Touch ID voor het openen van Incognito-tabbladen

Chrome had al een gevuld privacylabel, maar er zijn wat dingen aangepast. In twee secties is nu ‘Name’ toegevoegd, namelijk voor appfunctionaliteit en data die aan je gelinkt kan worden. Dit is nodig om met Google Pay in Chrome een transactie te kunnen uitvoeren. De items ‘Crash Data’ en ‘Customer Support’ staan nu onder de sectie ‘Not linked to You’.

Google benadrukt dat de data regelmatig herzien zal worden, zodat alleen de echt noodzakelijke gegevens worden verzameld. Ook benadrukken ze dat het maximale is ingevuld en dat de werkelijke hoeveelheid verzamelde data lager kan liggen. Zo kan voor sommige functies zoals het synchroniseren van wachtwoorden in Chrome, wat extra data nodig zijn.

Alle populaire Google-apps nu met privacylabel

Ondertussen kan Google een andere mijlpaal vieren. Alle veelgebruikte apps hebben nu een ingevuld privacylabel. Dit is sinds december 2020 verplicht voor nieuwe apps en apps die worden bijgewerkt. In februari kregen de YouTube- en Gmail-app een privacylabel, in maart volgden Google Docs en Google Agenda. Nu is ook Google Foto’s voorzien van een privacylabel.