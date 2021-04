Apple heeft de Apple Music for Artists-app een nieuw icoontje gegeven, nadat eerder al de App Store Connect-app een icoontje in diezelfde stijl kreeg. De icoontjes hebben nu dezelfde huisstijl gekregen. Is dit een voorbode voor veranderingen in iOS 15?

Nieuwe icoontjes Apple Music for Artist en App Store Connect

Het gebeurt niet vaak dat Apple apps een geheel nieuw appicoontje geeft. Recente voorbeelden zijn het icoontje van de Muziek-app in iOS 14, het App Store-icoontje in iOS 11 en onlangs alle icoontjes in macOS Big Sur. Een paar dagen geleden heeft Apple het icoontje van de Apple Music for Artists-app voorzien van een nieuw logo, waarbij gekozen is voor een stijl die we in oktober al zagen bij de vernieuwde App Store Connect-app. Dat nieuws op zich is niet zo interessant, maar de reden voor de nieuwe stijl kan misschien wél iets belangrijks betekenen.



Beide apps hebben nu een icoontje met veel meer diepte erin. De vorige versies waren veel platter, zoals je van de huidige iOS -icoontjes al gewend bent. In de nieuwste versies zie je schaduwen in respectievelijk de muzieknoot en het App Store -logo. Er zit meer diepte in, waarbij de diepte als het ware naar binnen gekeerd is.

Op Reddit wordt nu gespeculeerd dat de nieuwe icoontjes een hint zijn naar de nieuwe huisstijl van iOS 15. Dat is op zich geen gekke gedachte, al hoeft het wijzigen van de nieuwe icoontjes niet per se iets te betekenen voor de aankomende software-update. Wat wel een feit is, is dat Apple de stijl van haar icoontjes vaak gelijk trekt. De laatste keer dat we een grote make-over zagen, was bij de introductie van iOS 7. Alle icoontjes werden platter met meer felle kleuren, zo ook die van ontwikkelaarsapps.

Een andere optie is dat Apple voor iOS 15 dezelfde stijl gaat hanteren als bij macOS Big Sur, waarbij de icoontjes ook meer diepte hebben. In tegenstelling tot deze twee nieuwe icoontjes van ontwikkelaarsapps, hebben de macOS Big Sur-icoontjes juist veel meer diepte naar buiten toe. In concepten van iOS 15 is al gevisualiseerd hoe die stijl van macOS Big Sur op de iPhone tot zijn recht zou komen.



iOS in de stijl van macOS Big Sur

Poll: welke stijl wil jij zien in iOS 15?

We zijn daarom ook benieuwd welke stijl jouw voorkeur heeft. Zie jij de stijl van de Apple Music for Artists en App Store Connect-app wel zitten voor iOS 15 of hoop jij dat Apple de lijn van macOS Big Sur doortrekt? Of wil je liever dat alles blijft zoals het is? Laat het ons weten in de poll.

Poll invullen kan ook hier!

iOS 15 wordt tijdens de WWDC 2021 aangekondigd. De jaarlijkse keynote wordt deze keer gehouden op 7 juni 2021. Lees ook onze verwachtingen van de WWDC 2021.