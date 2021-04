Het zo gaan om Facebook ID, volledige naam, telefoonnummer, geslacht, locatie, vorige locatie en geboortedatum. In sommige gevallen zijn ook e-mailadres, relatiestatus en andere informatie af te lezen. Dit meldt beveiligingsonderzoeker Alon Gal van cybercrime intelligence-bedrijf Hudson Rock op Twitter. Gal vreest dat kwaadwillenden de data zullen gebruiken voor social engineering, hacking, marketing en scams. Maar volgens Facebook is er niet zoveel aan de hand: het zou gaan om oude gegevens die in 2019 zijn gestolen.



All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021