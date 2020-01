Dit jaar twee goedkopere iPhones

Volgens Digitimes melden bronnen van toeleveranciers dat Apple dit jaar twee goedkopere iPhones in de pijplijn heeft. Eén model komt volgens eerdere geruchten dit voorjaar. Nu zou er aan het einde van 2020 of in voorjaar 2021 nóg een model komen. Het zou gaan om een vernieuwde versie.

De iPhone SE 2 – zoals de opvolger van de iPhone SE nu wordt genoemd – krijgt vermoedelijk eenzelfde design als de iPhone 8. Ook blijft het standaard 4,7-inch LCD-scherm bestaan en leeft Touch ID voort. Wel zouden de chips helemaal up-to-date zijn. Omdat er relatief oude technologie wordt gebruikt kan de prijs lager worden dan een toptoestel. Dat maakt de iPhone SE 2 een logischer upgrade voor meer mensen.

De bron van Digitimes denkt dat er in het najaar een opvolger van dit model komt. Een grote update zal het dan waarschijnlijk niet worden, maar het scherm wordt dan mogelijk 5,5-inch of 6,1-inch. Ook zou het kunnen dat de processor een update krijgt, maar dat wordt niet door de bron bevestigd.

Hoe betrouwbaar de geruchten zijn is maar de vraag. Digitimes heeft het wel eens bij het rechte eind gehad, maar zeker niet altijd.

Zes nieuwe iPhones in 2020

Geruchten van afgelopen najaar wijzen erop dat Apple in 2020 vijf iPhones wil uitbrengen; één in het voorjaar, en vier in het najaar. Daar maakt Digitimes nu zes modellen in totaal van.

Volgens Ming-Chi Kuo wil Apple het najaar gereserveerd houden voor de topmodellen, die bijvoorbeeld allemaal 5G-ondersteuning en een OLED-scherm krijgen. Dat maakt het voor ons aannemelijker dat een eventuele opvolger van de iPhone SE 2 in het voorjaar van 2021 komt, maar zeker weten doen we natuurlijk niet.

Het lijkt er in ieder geval op dat 2020 een enerverend jaar zal worden voor Apple. Met vijf nieuwe iPhones in een jaar breekt Apple al het eigen record, dus laat staan met zes nieuwe iPhones.