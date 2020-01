Brydge Pro+ geeft je iPad een toetsenbord en trackpad

Sinds iPadOS 13 kun je niet alleen toetsenborden, maar ook een muis aan je iPad koppelen met Bluetooth. Het is bedoeld als toegankelijkheidsfunctie van de iPad, maar iedereen kan er gebruik van maken. Dat idee trekt accessoiremaker Brydge nu een stapje door met de nieuwe Brydge Pro+, een aluminium toetsenbord mét trackpad.



Het accessoire is speciaal bedoeld voor de iPad Pro 11-inch en 12,9-inch. In theorie is elke andere iPad met iPadOS 13 ook compatibel, want de verbinding verloopt via Bluetooth. De speciale bevestiging om de iPad rechtop te kunnen zetten is echter ontworpen voor deze modellen. Het gaat overigens alleen om de meest recente iPad Pro 12,9-inch met Face ID. Oudere modellen zijn te groot.

Het toetsenbord heeft drie standen voor de achtergrondverlichting. Zo kun je de toetsen ook in het donker goed zien. De Brydge Pro+ is ook voorzien van een trackpad. Deze heeft ondersteuning voor verschillende multi-touch gebaren, zoals twee vingers gebruiken om te scrollen. Ook kun je snel de appkiezer openen.

Of een trackpad echt handig is bij een iPad is een persoonlijke afweging. De iPad blijft een product dat ontworpen is om met je vingers te bedienen, en dat is ook waar Apple voornamelijk op in blijft zetten. Doe je veel taken waar je niet veel hoeft te tikken, dan kan een dergelijk accessoire goed van pas komen.

Bekijk ook Zo kun je de iPad met een muis bedienen Vanaf iPadOS 13 kun je je iPad met een muis bedienen. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt. Het is bedoeld als toegankelijkheidsfunctie, voor als je niet in staat bent het touchscreen te bedienen. Maar iedereen die dat wil kan er ook gebruik van maken en de iPad met muis bedienen. Handig!

Nog niet in Europa

De Brydge Pro+ is voor Amerikaanse gebruikers bijna te bestellen vanaf $200. Zij kunnen zich aanmelden op de website voor een seintje als de verkoop begint. In de VS krijgen de eerste klanten in februari hun bestelling geleverd. Voor Europa is het nog niet duidelijk wanneer de verkoop van start gaat. Wij hebben de Brydge+ op de Europese website nog niet gevonden, maar het zal een kwestie van tijd zijn tot deze ook hier verschijnt.

Overigens zal Brydge ook een aparte trackpad verkopen. Deze moet drie maanden meegaan op een lading, en biedt dezelfde functionaliteit als het ingebouwde trackpad. Een prijs of leverdatum is niet bekend.