Locatiemelding komt te vaak binnen

Volgens verschillende ontwikkelaars, zoals die van Life360 en Tile, stuurt Apple de melding te vaak meldt The Wall Street Journal. Je krijgt als gebruiker een tweede melding met de vraag of je je locatie wil delen. Ook als je deze toestemming al eens hebt gegeven. Dat is nieuw in iOS 13. Voorheen kreeg je als gebruiker éénmalig de vraag, en werd je niet op de hoogte gehouden van waar en wanneer een app precies je locatie gebruikte.

Apple reageert tegenover The Wall Street Journal op de klachten van ontwikkelaars. Zoals wel vaker stelt het bedrijf dat ze geen winstmodel bouwen om de locatiegegevens van gebruikers. “Apple maakt hardware, software en apps om gebruikersprivacy te waarborgen,” voegt Apple eraan toe.

Al voordat iOS 13 officieel werd uitgebracht moest Facebook zich al indekken voor klachten. De app zou extreem vaak de locatie hebben opgevraagd van gebruikers die het besturingssysteem testten op hun iPhone. Facebook is van mening dat locatiegegevens de dienst verbeteren en personaliseren.

Andere bedrijven zoals Life360 draaien helemaal om de locatiegegevens van gebruikers. Chris Hulls, directeur bij Life360, vindt het vreemd dat Apple vaak een waarschuwing stuurt voor apps van derden. Dit doen ze namelijk niet voor hun eigen Zoek Mijn-app.

Apple’s nieuwe privacyfunctie

Heb je in eerste instantie toestemming gegeven, dan kun je je keuze bij de tweede melding nog wijzigen. Je krijgt dan een kaartje te zien met alle momenten waarop een app je locatie heeft opgevraagd. Vind je dat te vaak, dan wijzig je je instellingen. Overigens kon dit al via de Instellingen-app, maar werd er geen tweede melding vanuit Apple gestuurd.

Een doel van Apple is om de locatietracking van gebruikers te beperken. Door ontwikkelaars voor het blok te zetten zet Apple daar druk op. Door deze reactie lijkt het er niet op dat de regels afzwakken.

In iOS 13 voegt Apple enkele nieuwe privacyfuncties toe. Zo kun je nu ook éénmalig toestemming geven voor het gebruik van je locatie. Meer weten welke functies Apple heeft toegevoegd? Check dan ons iOS 13 en privacy-overzicht.