Activiteiten buiten Facebook om

Stel: Je koopt een paar schoenen bij een online webwinkel. De website deelt deze gegevens met het sociale medium, zodat Facebook op de hoogte is van jouw interesse in schoenen. Ook weet Facebook dat je iets hebt gekocht. Deze gegevens worden aan je account gekoppeld. Een volgende keer dat je Facebook of een andere app van het concern bezoekt zou je bijvoorbeeld een kortingsbon voor een schoenenwinkel voorgeschoteld kunnen krijgen.

De gegevens van derden die naar Facebook worden verstuurd zijn zogenaamde ‘activiteiten buiten Facebook om’. Je kunt deze gegevens bekijken en verwijderen.

Gegevens inzien van je activiteit buiten Facebook

Voordat je de gegevens eventueel verwijdert is het interessant om in te zien welke diensten precies jouw gegevens doorsluizen naar Facebook. In principe ga je daarmee akkoord als je een dergelijke dienst gebruikt, maar die toestemming is niet zo expliciet als bijvoorbeeld een cookiemelding. Zo kom je bij de gegevens die over jou verzameld zijn:

Open Facebook en tik rechtsonder op het menu met de drie streepjes. Scroll naar beneden en selecteer Instellingen en privacy > Instellingen. Scroll weer naar beneden en tik op Activiteit buiten Facebook onder het kopje Je Facebook-gegevens. Bovenin zie je een rijtje logo’s. Tik hierop en voer je wachtwoord in.

Je vindt een lijst met alle bedrijven die gegevens hebben doorgestuurd. Tik op een merknaam om meer informatie te bekijken. Hier kun je ook een bestand aanvragen met de exacte gegevens in kwestie. Onderaan vind je de mogelijkheid om het delen van data te stoppen voor die specifieke app.

Verwijder gegevens van activiteit buiten Facebook

De gegevens kun je vanuit de Facebook app verwijderen. Verder kun je instellen dat de gegevens niet meer verzameld mogen worden. Hoe dat laatste werkt lees je verderop in deze tip. Volg deze stappen om alle huidige gegevens over je activiteit buiten Facebook te verwijderen:

Open Facebook en tik rechtsonder op het menu met de drie streepjes. Scroll naar beneden en selecteer Instellingen en privacy, gevolgd door Instellingen. Scroll weer naar beneden en tik op Activiteit buiten Facebook onder het kopje Je Facebook-gegevens. Tik op Geschiedenis wissen en bevestig je keuze. Voer eventueel je wachtwoord in.

Door het verwijderen van deze gegevens krijg je geen advertenties meer te zien die hierop gebaseerd zijn. Het betekent niet dat de gegevens ook niet meer verzameld zullen worden. Om dat te voorkomen volg je de stappen verderop in deze tip.

Bekijk ook Zo voorkom je dat Facebook alles van je weet: 6 privacytips Hoe voorkom je dat Facebook alles van je weet? Met deze 6 tips zorg je dat Facebook minder makkelijk persoonlijke informatie en interesses kan verzamelen om te gebruiken voor persoonlijke reclames. Al kun je het moeilijk helemaal ontlopen...

Voorkom het verzamelen van gegevens

Hierboven las je hoe je de activiteit buiten Facebook kunt verwijderen. Onderstaande stappen zijn bedoeld voor als je wil voorkomen dat de gegevens in de toekomst worden verzameld. Overigens krijg je ook dan nog steeds gepersonaliseerde advertenties te zien. Hiervoor heeft Facebook een genoeg andere technieken om toch je internetgedrag en voorkeuren te kunnen volgen.

Ga naar het Activiteit buiten Facebook-menu zoals hierboven beschreven. Tik op Meer opties. Selecteer Toekomstige activiteit beheren en kies op de volgende pagina dezelfde optie. Zet de schakelaar op uit (wit). Bevestig je keuze.

Zoals je merkt maakt Facebook het niet gemakkelijk om de instellingen te wijzigen, maar het is wel mogelijk.

Dit is een van de privacyfuncties van Facebook. Misschien ben je tijdens het speuren in de instellingen allerlei sites tegengekomen waarmee je niet verbonden wil zijn. Het is verstandig om ook eens te kijken welke apps toegang hebben tot jouw Facebook account. Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip. Ben je eigenlijk helemaal klaar met Facebook? Lees dan hier hoe je Facebook kunt verwijderen.