De Nederlandse provider Youfone start in april in België. Het is de eerste keer dat de virtuele provider buiten de Nederlandse markt actief wordt. Er zal gebruik worden gemaakt van het Proximus-netwerk.

Youfone op het netwerk van Proximus in België

In Nederland heeft Youfone sinds de oprichting in 2008 naar eigen zeggen al meer dan 400.000 klanten aan zich gebonden en hoopt dit snel te kunnen uitbreiden in België. Kenmerkend voor Youfone is dat het een virtuele provider is. Dat wil zeggen dat er geen kantoren zijn voor bezoekers en dat er alleen van bestaande netwerken gebruik wordt gemaakt. In Nederland is dit het KPN-netwerk.



In België moet Proximus de rol van netwerkaanbieder vervullen. Proximus is de grootste provider van België. Net als in Nederland wil Youfone zowel mobiele als vaste diensten aanbieden, maar op dit moment zijn er nog geen prijzen beschikbaar. Deze informatie volgt ongetwijfeld op een later moment.

Een exacte datum geeft Proximus ook niet op haar website. Er staat slechts ‘vanaf april 2021’. Dat zou kunnen betekenen dat Belgische klanten vanaf 1 april terechtkunnen, maar dat is niet bevestigd. Zodra hier meer informatie over is werken we dit artikel bij.

Of Youfone bijvoorbeeld ook de eSIM gaat aanbieden, is niet duidelijk. Proximus ondersteunt de eSIM in België sinds eind 2020. Daarmee kan je ook dualsim op je iPhone gebruiken. In Nederland ondersteunt Youfone de eSIM in ieder geval nog niet, ondanks dat KPN dat sinds afgelopen najaar wel biedt.

