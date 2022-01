Sinds de release van iOS 15 is het mogelijk om FaceTime-gesprekken te voeren via een webbrowser. Daardoor is de gekke situatie ontstaan dat je wel kunt FaceTimen op een Xbox, maar niet op een Apple TV. Hoog tijd voor Apple om daar iets aan te veranderen!

FaceTime op de Xbox: werkt gewoon

Een Reddit-gebruiker stelt de situatie aan de kaak. Hij is in staat om FaceTime-gesprekken te voeren door zijn Xbox te verbinden met een Logitech C930 webcam. Om mee te doen aan een FaceTime-gesprek opent hij de Microsoft Edge-browser op de Edge-box en klikt op een uitnodiging voor een FaceTime-gesprek om mee te doen. Zelf een FaceTime-gesprek starten kan overigens niets. Het is mogelijk op elk apparaat met Google Chrome of Microsoft Edge, dankzij de FaceTime-linkjes waarmee je iemand kunt uitnodigen voor een gesprek. Dit is in eerste instantie bedoeld voor Windows- en Android-gebruikers maar werkt op veel meer apparaten.



Op de Apple TV is het niet mogelijk om FaceTime-gesprekken te voeren, omdat er geen FaceTime-appof webbrowser aanwezig is. Bovendien ontbreken de poorten om een camera aan te sluiten. Bij de nieuwste versie van de Apple TV , die afgelopen najaar verscheen, had Apple het kunnen toevoegen maar deed dat niet. Wat wel mogelijk is, is om via AirPlay een FaceTime-gesprek op je televisiescherm te vertonen. Maar de videobeelden komen dan nog steeds van je iPhone of iPad

De set-up van een Reddit-gebruiker.

FaceTimen met Microsoft-producten

Er zijn geruchten dat Apple werkt aan een combinatie van Apple TV en HomePod waarmee je dankzij een ingebouwde camera FaceTime-gesprekken kunt voeren. Apple voegde in de code ondersteuning voor FaceTime en iMessage toe aan de software waarop de HomePod draait. Maar een dergelijk apparaat is er nog niet.

Wil je FaceTimen op je televisie, dan kan dat dus dankzij de Xbox en Edge-browser, beide van Microsoft.