Apple wil CarKey uitbreiden naar huurauto’s

Bailey is verantwoordelijk voor contactloze betalingen en digitale sleutels op iPhones. We kennen dit al in verschillende vormen: CarKey als digitale autosleutel in de Wallet-app, digitale kamersleutels voor hotels en natuurlijk het contactloos betalen met Apple Pay. De Apple-manager kondigde daarbij een nieuwe functie aan: autoverhuurbedrijven zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van CarKey in de Wallet-app. Klanten kunnen dan de digitale autosleutel opvragen in de Wallet-app op hun iPhone in plaats van een standaard autosleutel. “Als je een huurauto kunt boeken en je authenticatie en identiteit kunt bevestigen, kun je je voorstellen dat een autoverhuurbedrijf je een digitale sleutel geeft, en die sleutel kan worden gebruikt om een auto te ontgrendelen en te gebruiken”, aldus Bailey. Uiteraard krijg je nog wel een fysieke autosleutel mee als je een auto huurt, maar die kun je voortaan goed opbergen en minder snel kwijtraken.

In sommige hotels is het op een soortgelijke manier al mogelijk om met een digitale sleutel je hotelkamer binnen te komen. Hyatt maakt daarbij gebruik van de Wallet-app, terwijl Hilton een eigen oplossing heeft ontwikkeld die met NFC vanuit de eigen app werkt. Verder is Apple van plan om de ondersteuning voor digitale ID’s en rijbewijzen in de Apple Wallet app uit te breiden. Sinds de introductie van deze functie hebben zeven Amerikaanse staten het ingevoerd: Arizona, Californië, Colorado, Georgia, Hawaii, Maryland en Ohio. Volgens Bailey zitten er nog veel meer staten in de pijplijn, maar gaat de uitbreiding nog wel even duren. Individuele staten hebben tijd nodig om de aanpak van Apple op het gebied van privacy en beveiliging te begrijpen, net zoals betalingsverwerkers en consumenten tijd nodig hadden voordat ze uiteindelijk Apple Pay accepteerden.

Acceptatie Apple Pay meer dan 90 procent

Het interview vond plaats omdat Apple Pay dit weekend 10 jaar bestaat. Toen Apple Pay in oktober 2014 van start ging, was er veel overtuigingskracht en voorlichting nodig om niet alleen potentiële gebruikers, maar ook winkeliers en creditcardaanbieders te overtuigen van de voordelen van een digitale portemonnee. Aanvankelijk deed slechts 3 procent van de Amerikaanse winkeliers mee met Apple Pay. Tien jaar later is Apple Pay beschikbaar bij meer dan 90 procent van de winkels in de Verenigde Staten. Over de internationale populariteit zegt Bailey niets, maar het zal waarschijnlijk op ongeveer hetzelfde niveau liggen.

Dat Apple’s contactloze functies inmiddels breed geaccepteerd zijn, is vooral te zien bij Apple Pay in het openbaar vervoer. Bailey zegt dat “mensen het absoluut geweldig vinden” om met de Express Modus te betalen voor metro en bus, op plaatsen waar het wordt geaccepteerd. Je hoeft alleen je iPhone of Apple Watch tegen het ingangspoortje te houden, zonder het apparaat te activeren.

Het uiteindelijke doel van Apple Wallet is “een toekomst waarin je je fysieke portemonnee thuis kunt laten”, aldus Bailey. Apple heeft de basisfuncties van de Wallet-app geperfectioneerd, maar er is nog veel meer mogelijk. Apple heeft op de 10e verjaardag van Apple Pay ook aangekondigd dat uitgesteld betalen met Klarna mogelijk wordt, maar dit geldt voorlopig alleen voor de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Het is een vervanging voor Apple’s eigen koop-nu-betaal-later-dienst Apple Pay Later, dat maar een jaar heeft bestaan. Het werd ingevoerd in maart 2023 en in juni 2024 stopte Apple er alweer mee.