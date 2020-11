Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 2 november 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Er komt weer een nieuw event! Apple kondigde vandaag de datum van het november event aan, maar wat kan je verwachten? In onze vooruitblik van het november 2020-event lees je wat Apple mogelijk gaat onthullen. Vandaag vergelijken we ook de HomePod-modellen en leggen we je uit wat je met Dolby Vision op de iPhone kan. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Bandbreite (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Nieuwe details van je bandjes, zoals de kleur van de pin in het sportbandje of de buckle van de leren bandjes.

, iOS 14.0+) - Nieuwe details van je bandjes, zoals de kleur van de pin in het sportbandje of de buckle van de leren bandjes. Eve for HomeKit (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Een vernieuwde editor voor het maken van schema’s. Ook is er een nieuwe pagina voor de Eve Thermo.