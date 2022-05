iCulture Vandaag: dit was donderdag 12 mei 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 11 mei 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

De release van iOS 15.5, watchOS 8.6 en de andere updates komt steeds dichterbij nu Apple de Release Candidates heeft uitgebracht. Wij wachten het nog even af en genieten na van Google’s I/O-event. Het was een feest van herkenning voor Apple-gebruikers, die zagen dat Google op een hoop punten een inhaalslag maakt. Maar er zaten ook wat interessante verrassingen bij, zoals een experimentele AR-bril. En de Google Pixel Watch, wat vind je daar eigenlijk van? Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Alles over iCloud voor Windows gebruiken op een Windows-pc.

Je kunt gemakkelijk ongevallen melden in Google Maps, zodat je anderen kunt helpen.

Accessoires en devices

Lees onze Polar Pacer Pro-review om te zien of dit sporthorloge iets voor jou is.

De Sonos Roam is er nu in 3 kleuren: blauw, groen en oranje.

Nu officieel: de Sony WH-1000XM5 hoofdtelefoon met een nieuw design en een accuduur van 40 uur.

Apps

​ Met de Speedtest-app kun je nu op een kaart zien hoe snel jouw provider is in bepaalde gebieden.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Pok Pok Playroom (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.3+) - Nieuwe Shop-toy voor eindeloos spelen.

, iOS 12.3+) - Nieuwe Shop-toy voor eindeloos spelen. ​ ANWB Onderweg & Wegenwacht (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - De app bestaat 10 jaar, dus houd goed in de gaten hoe dat gevierd gaat worden.

InShot (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Nu met stemeffect, ruisonderdrukking en een nieuw filterpakket ‘Fresh’.

, iOS 11.0+) - Nu met stemeffect, ruisonderdrukking en een nieuw filterpakket ‘Fresh’. TripIt: Travel Planner (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Deze app heeft nu een medium widget voor je beginscherm.

+ , iOS 14.0+) - Deze app heeft nu een medium widget voor je beginscherm. Microsoft Teams (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Kan nu meldingen in vergaderingen uitvouwen en samenvouwen. Ook kun je een QR-code scannen om contactpersonen van Windows 11-apparaten te synchroniseren.

Nu met eigen groepsuitdagingen.