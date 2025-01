Viaplay wordt duurder of krijgt reclames: dit verandert er in 2025

Viaplay krijgt vier nieuwe abonnementsvormen in Nederland. Vanaf februari 2025 betaal je of meer voor Viaplay, of je krijgt reclames te zien.

Viaplay, de populaire streamingdienst voor sport en entertainment in Nederland, voert opnieuw een prijsverhoging door. Vanaf februari 2025 introduceert het platform vier nieuwe abonnementsvormen, met prijzen die hoger uitvallen dan voorheen. De jaarabonnementen keren terug en er komt een nieuw Basis-abonnement met reclames. Vanaf maart 2025 worden bestaande abonnees automatisch overgezet naar de nieuwe tarieven. Viaplay is in Nederland dé streamingdienst voor sport. Zo kijk je er Formule 1, Premier League, Bundesliga en Darts mee. Viaplay belooft dat de reclames niet de sportervaring zullen verstoren.

Nieuwe abonnementsvormen: Basis en Standaard

De grootste verandering bij Viaplay zit in de splitsing tussen twee soorten abonnementen: Basis en Standaard. Bij Basis kijk je met advertenties, terwijl Standaard volledig advertentievrij is. Daarnaast kun je kiezen tussen een jaarabonnement met korting of een flexibel, maandelijks opzegbaar abonnement. Deze abonnementen worden vanaf 3 februari geïntroduceerd en de prijzen zijn als volgt:

Basis Standaard Maandabonnement €19,99 €21,99 Jaarabonnement €203,88 (€16,99 p.m.) €239,88 (€19,99 p.m.)

Bestaande abonnees worden een maand later, vanaf 3 maart, automatisch overgezet naar het goedkopere Basis-abonnement. Wil je zonder advertenties kijken? Dan kun je handmatig upgraden naar Standaard via je accountinstellingen.

Als je nu nog snel een abonnement afsluit, betaal je in ieder geval nog één maand minder voor het abonnement zonder advertenties.

Zo veel reclame zie je met het Basis-abonnement

Volgens Viaplay worden live sportwedstrijden niet onderbroken door advertenties, en is de hoeveelheid reclames aanzienlijk minder dan op traditionele tv. Toch zijn er wel momenten waarop je advertenties te zien krijgt. Zo verschijnen ze voor en na sportwedstrijden, tijdens de rust van voetbalwedstrijden en bij time-outs van dartswedstrijden. Deze advertenties zijn volledig schermvullend.

Bij Formule 1 ligt dit net iets anders: hier worden reclames getoond in een split-screen omgeving, bijvoorbeeld tijdens een Safety Car, zodat je de race tegelijkertijd kunt blijven volgen. Bij films en series worden advertenties schermvullend weergegeven, zowel vóór als tijdens het afspelen van de content. Hoewel Viaplay belooft dat de reclames de kijkervaring niet verstoren, is het afwachten hoe kijkers deze verandering gaan ervaren.

F1 TV Pro inbegrepen

Over Formule 1 gesproken: daar hebben we goed nieuws over. Toegang tot F1 TV Pro blijft namelijk inbegrepen in alle abonnementsvormen. Hiermee kun je op een extra, altijd reclamevrije stream live de races volgen, naast de reguliere uitzendingen op Viaplay. Voor de rest blijft het volledige sportaanbod van Viaplay beschikbaar, inclusief live commentaar, analyses en exclusieve talkshows.

Wat betekent dit voor jou?

Voor wie nu al een abonnement heeft, is de prijsverhoging onvermijdelijk, tenzij je kiest voor het Basis-pakket. Wil je liever geen advertenties of de flexibiliteit om maandelijks op te zeggen, dan betaal je meer dan voorheen. Overweeg je een jaarabonnement? Dan profiteer je met Basis van een iets lagere prijs per maand.

Of de nieuwe abonnementsstructuur genoeg is om klanten tevreden te houden, moet blijken. Maar één ding is zeker: Viaplay blijft inzetten op exclusieve content en premium sportrechten, ondanks de kritiek en uitdagingen van de afgelopen jaren.

Benieuwd of het abonnement nog steeds bij je past? Neem een kijkje bij je accountinstellingen of check de mogelijkheden via je provider voor eventuele kortingen.