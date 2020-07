Waarom dansworkouts meten op de Apple Watch zo moeilijk is

Nauwkeuriger algoritmes voor dansen

De Apple Watch had altijd wel een dansworkout, maar dat gebeurde niet erg nauwkeurig. Alle dansen werden op één hoop gegooid, terwijl er een grote variatie is in dansstijlen. De nieuwe workout ‘Dansen’ in watchOS 7 maakt gebruik van nieuwe algoritmen om heel precies te kunnen meten hoeveel calorieën je verbruikt. Dat vertelde Apple’s Julz Arney in een interview. Er moesten nieuwe manieren worden bedacht om de bewegingen van het hele lichaam te kunnen meten vanaf je pols. Je arm beweegt niet altijd mee tijdens het dansen en toch wil je dat de bewegingen goed geïnterpreteerd worden.



Het meten van dansbewegingen is vernieuwd in watchOS 7, samen met de metingen voor drie andere workouts: Coretraining, Functionele krachttraining en Cooldown. Volgens Apple’s fitnessexpert Arney is de Workout-app een van de meestgebruikte op de Apple Watch. Naast de ‘Andere’ workout zijn er 20 stuks op het hoogste niveau, die slimme algoritmen gebruiken om je beweging heel nauwkeurig te meten.

Dans heeft geen vaste bewegingen

De meeste workouts zijn repetitief. Als je wandelt of fietst maak je steeds dezelfde beweging. Voor dansen geldt dat niet: soms maak je met je pols maar een paar kleine bewegingen, terwijl de rest van je lichaam wild beweegt. Ook is er soms geen patroon te herkennen in de bewegingen. Dat bleek een hele uitdaging, vertelt Arney. Om te achterhalen hoe de andere lichaamsdelen bewegen tijdens het dansen gebruikte Apple metabolische apparatuur op de rug van een danser, om het calorieverbruik te meten. Ook droeg de danser een Apple Watch en een hartslagmeter en was er een iPhone aangebracht op heuphoogte, om beter het verband tussen heup- en polsbewegingen te meten.

Voor het maken van betere algoritmes gebruikte Apple diverse sensoren, waaronder de accelerometer en gyroscoop. Zo konden verschillen worden opgemerkt tussen situaties waarbij alleen het onder- of bovenlichaam of het gehele lichaam beweegt. De hartslag is daar direct van afhankelijk. Het is overigens wel de bedoeling dat je met deze workouts sportief gaat dansen en niet tijdens het wat heen en weer bewegen op de muziek als je in een café staat.

Wil je meer weten over de verbeteringen die naar de Apple Watch komen? Lees onze roundup van watchOS 7 functies en onze watchOS 7 preview!