Met Dynamische GPS kun je zorgen dat de Fitbit verbinding maakt met de GPS in je smartphone, als het binnen bereik is. Dit zorgt ervoor dat je locatie nauwkeuriger wordt vastgelegd en het bespaart bovendien batterij. Is de iPhone niet in de buurt, dan zal de Fitbit Charge 4 gebruik maken van de interne GPS, maar dit kost wel meer energie. De functie kan handig zijn voor mensen die hun smartphone regelmatig meenemen tijdens het sporten buitenshuis. De nieuwe functie is te vinden in softwareversie 1.96.29. De Fitbit Charge 4 is de meest geavanceerder fitnessarmband van Fitbit op dit moment. De tracker werd eerder dit jaar uitgebracht en kost rond de 150 euro.



Slimme wekker op Fitbit Charge 4

Ook handig is het nieuwe ‘smart wake’-alarm. Deze werkt samen met de slaapfuncties op de armband en maakt je wakker op het moment dat je het meest uitgerust bent. Je stelt wel een wekkertijd in, maar deze houdt vervolgens rekening met het meest optimale tijdstip. De wearable kan je slaap en slaapfasen meten, zodat je niet uit een diepe slaap wordt geschud. Lukt het niet om in het aangegeven tijdsbestek van een halfuur een fase van lichte slaap te bereiken, dan zal de wekker afgaan op het tijdstip dat je had ingesteld.

Een andere nieuwe functie is dat je nu kunt kiezen hoe lang het scherm aan blijft staan, nadat het geactiveerd is. Verder kun je via de Settings-app nu zien op welke datum je je armband bent gaan gebruiken, zodat je kunt checken of dit positieve gevolgen heeft gehad voor je gezondheid. De Fitbit Charge 4 heeft nog meer handige functies, zoals Spotify-bedienen en een batterijduur van 7 dagen. Lees ook onze Fitbit Charge 4 review voor meer informatie!

De Fitbit Charge 4 is verkrijgbaar bij Bol.comvoor ongeveer 150 euro. Er is ook een luxere uitvoering met twee bandjes voor 170 euro. Heb je een Apple Watch, dan kun je ook nieuwe slaapfuncties tegemoet zien want in watchOS 7 zijn slaap meten en het aanleren van betere slaapgewoontes toegevoegd.