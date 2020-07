Kijktips voor het weekend: Little Voice, Greatness Code en meer

Hou je niet van oorlogsdrama’s, dan kun je de nieuwe film Greyhound beter overslaan. De film is met veel bombarie uitgebracht op Apple TV+ en trekt vooral kijkers vanwege de scenarioschrijver en hoofdpersoon: Tom Hanks. Hij moet als marinekapitein een konvooi van schepen over de oceaan loodsen, terwijl overal Duitse onderzeeërs kunnen opduiken. Spanning gegarandeerd. Apple betaalde er naar verluidt 70 miljoen dollar voor om de film exclusief op Apple TV+ te kunnen aanbieden. Gelukkig is er nog meer nieuws te zien op Apple TV+, zoals Little Voice en The Greatness Code, Hamilton op Disney+ en een reeks nieuwe films en series op Netflix en Videoland.



Little Voice

Te zien op: Apple TV+

Little Voice is een serie van producent J.J. Abrams, songwriter Sara Bareilles en schrijver Jessie Nelson. Het gaat over Bess King, die dolgraag zangeres zou willen worden, maar haar liedjes niet aan een groot publiek durft te laten horen. Er zijn nu drie afleveringen van Little Voice te zien en in totaal komen er 9 afleveringen.

Greatness Code

Te zien op: Apple TV+

Deze 7-delige serie gaat over zeven bekende sporters, die vertellen over een legendarisch moment uit hun carrière. Het is zoals verwacht erg Amerikaans georiënteerd, met Amerikaanse sporten en atleten zoals LeBron James (basketball), Tom Brady (American football) en Alex Morgan (voetbal). Maar ook de Jamaicaan Usain Bolt en wat minder bekende sporters komen aan bod.

Das Boot S02

Te zien op: NPO Plus en Start

Als Greyhound in de smaak viel, vind je Das Boot seizoen 2 wellicht ook leuk om te kijken. Dit is het vervolg op de Duitse oorlogsklassieker Das Boot van regisseur Wolfgang Petersen, over de geheime missie van een duikboot. In december 1942 krijgt Johannes von Reinhartz als commandant van de U-822 een geheime missie die hem richting de VS voert, maar zijn twijfel aan de zin van de oorlog groeit. Sinds 10 juli op NPO Plus en wekelijks op NPO 2 en NPO Start.

Hamilton

Te zien op: Disney+

Eigenlijk is deze hitmusical al een week te zien op Disney+, maar mocht je ‘m tot nu toe over het hoofd hebben gezien dan is dit weekend misschien het moment. Het 2 uur en 40 minuten durende spectakel is een live opvoering van de Broadway-musical Hamilton. Het werd in 2016 opgenomen in het Richard Rodgers Theatre in New York. Hamilton zou eigenlijk pas in oktober 2021 op Disney+ verschijnen maar er is besloten om vanwege het coronavirus de musical eerder uit te brengen. Het verhaal gaat over het New York van 1776, waar immigrant Alexander Hamilton meehelpt om een revolutie te ontketenen.

Bijzonder is dat de muziek heel gevarieerd is qua stijl, met andere hiphop en pop. Hamilton won 11 Tony Awards en diverse andere prijzen. Disney zou 75 miljoen dollar hebben betaald om de musical op Disney+ te mogen uitzenden. Daardoor is het niet alleen in de theaters een kassucces. Op Disney+ vind je bovendien twee behind-the-scenes talkshows, waarin de betrokkenen via webcam hun verhaal doen.

Andere kijktips

Japan Sinks: 2020 (Netflix) – Een Japanse animatieserie waarin grote aardbevingen Japan verwoesten en het land onder water komt te staan. Een Japanse familie probeert te overleven. Gebaseerd op een boek.

The Old Guard (Netflix) – Actiefilm over een groep huurlingen die onze planeet proberen te beschermen.

The X-Files (Amazon Prime) – Sciencefiction-serie waarin FBI-agent Fox Mulder hulp krijgt van Dana Scully. Alle 11 seizoenen zijn sinds 7 juli op Amazon te zien.

Down to Earth with Zac Efron (Netflix) – Realityshow waarin Zac Efron op zoek gaat naar manieren om duurzaam te leven.