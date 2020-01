Apple zou gesprekken hebben gevoerd voor de overname van filmstudio MGM. Ook heeft Apple de rechten van 'Boys State' gekocht, een documentaire waarbij de weduwe van Steve Jobs betrokken is. En kunnen we de eerste teaser zien van Spike Jonze's 'Beastie Boys Story'. Er is weer genoeg te doen rondom Apple TV+.

Apple wilde MGM overnemen

Om de streaming tv-dienst Apple TV+ een extra boost te geven zou Apple gesprekken hebben gevoerd over de overname van mediagigant MGM. Dat beweren bronnen tegenover CNBC. MGM is eigenaar van de James Bond-catalogus en maakte recent nog hitshows zoals ‘The Handmaid’s Tale’.



MGM voerde gesprekken met een aantal bedrijven, waaronder Apple en Netflix, om te kijken of een overname haalbaar was. Of de gesprekken nog steeds gaande zijn, is onduidelijk. Wel gingen er vorige maand geruchten dat Apple interesse had in materiaal van MGM Epix en het aanbod op Apple TV+ wilde aanvullen met bestaande content. MGM is nu in handen van investeerders die dolgraag zouden willen cashen.

Veel filmbedrijven op een tweesprong

Een overname zou een historische gebeurtenis zijn en laat zien hoe traditionele filmstudios in handen kunnen vallen van nieuwe spelers. Ook andere beroemde namen uit de filmwereld zouden moeite hebben om de snelle ontwikkelingen bij te benen, nu er een nieuwe groep concurrenten is opgestaan. Ook hebben ze last van twee andere ontwikkelingen: mensen kijken niet meer naar lineaire kabel-tv en mediabedrijven fuseren steeds meer tot gigantische concerns, zoals gebeurde bij Viacom en CBS.

Er zijn al eerder overnames geweest. Zo kwam Time Warner in handen van AT&T, nam Disney Fox over en kreeg Comcast het bedrijf Sky in handen. Ook AMC Networks, Discovery, Lions Gate en Sony Pictures zouden op het punt staan om te worden overgenomen door een grote partij. Apple zou eerder al de filmstudio A24 hebben willen overnemen.

‘Boys State’ van Laurene Powell Jobs

Ondertussen gaat Apple ook lekker door met de aankoop van films en series. Zo is de Sundance-documentaire ‘Boyd State’ voor 10 miljoen dollar in handen van Apple gekomen. Het gaat over het culturele en politieke klimaat in Amerika. In ‘Little America’ en ‘Hala’ kregen we ook al een blik in het leven van immigranten in de VS.

‘Boys State’ gaat over Amerikaanse politiek, vanuit de ogen van jongemannen die bijna op de leeftijd zijn dat ze mogen stemmen. De film volgt vier 17-jarige jongens tijdens een zomerkamp, waar ze de maatschappij naspelen, met verkiezingen en politieke functies. Allevier hebben ze andere achtergronden en politieke voorkeuren. De documentaire wordt geregisseerd door Jesse Moss en Amanda McBane.

Wat bijzonder is aan deze documentaire, is dat Laurene Powell Jobs op de loonlijst staat als uitvoerend producent, naast Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg en Nicole Stott. Een datum is nog niet bekendgemaakt.

Apple TV+ teaser voor Spike Jonze’s ‘Beastie Boys Story’

Al veel eerder kun je kijken naar de live-documentaire ‘Beastie Boys Story’, dat binnenkort op Apple TV+ te zien is. We krijgen in de clip een glimp van de groep te zien, tijdens verschillende stadia van hun carrière. De bandleden zijn al 40 jaar met elkaar bevriend.

Bandleden Mike Diamond en Adam Horovitz vertellen het verhaal achter de band en hun muzikale carrières. Het wordt gemaakt door Spike Jonze, een vriend van de band, die bovendien de muziekvideo voor de Beastie Boys-hit ‘Sabotage’ maakte. Het is gebaseerd op de biografie ‘Beastie Boys Book’, geschreven door Diamond en Horovitz zelf.

Vanaf 24 april kun je gaan kijken. Wie haast heeft kan al op 3 april de beperkte IMAX-premiere zien.