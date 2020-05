Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 4 mei 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We begonnen de dag met een gerucht dat de vernieuwde 13-inch MacBook Pro 4TB opslag en 32GB RAM zou krijgen. Toen wisten we nog niet dat de 13-inch MacBook 2020 nog vandaag aangekondigd zou worden – en inderdaad kun je je laptop configureren met maximaal 4 terabyte. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag.



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Logitech Circle View is een nieuwe bewakingscamera met HomeKit Secure Video. Maar dat heeft niet alleen maar voordelen.

De beste Star Wars games vind je hier. Want het is tenslotte de vierde mei, Star Wars Day.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Google Drive - online bestands (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Kan nu worden beveiligd met Face ID of Touch ID.

, iOS 11.0+) - Kan nu worden beveiligd met Face ID of Touch ID. Here Kitty! (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Een leuk spelletje om de kinderen bezig te houden.