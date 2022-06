Apple Zomerkamp 2022

Als de zomervakantie eraan komt, is het ook weer tijd voor Apple’s Zomerkamp. Kinderen in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar kunnen eraan meedoen, samen met hun ouders, grootouders of een andere volwassene die voor ze zorgt. Deze keer draait alles om het redden van de aarde en het maken van een eigen stripverhaal. Na het bedenken van een verhaal over het beschermen van de planeet kunnen kinderen met hun ouders aan de slag om te tekenen en foto’s te maken. Vervolgens moeten er nog wat spraakballonnen en wat stickers bij om het stripverhaal compleet te maken.



Apple Camp 2022 loopt van 20 juni tot 31 augustus en is na aanmelding gratis te bezoeken. Het is alweer het twintigste jaar op rij dat Apple deze Zomerkampen wereldwijd organiseert. Elk jaar is er weer een ander thema, al moest er ook wel eens worden geïmproviseerd. Zo werden de activiteiten in de zomer van 2020 thuis uitgevoerd. Nog steeds niet helemaal in de stemming om de drukte in de Apple Store op te zoeken? Dan kun je ook dit jaar thuis aan de slag met een Zomer Doeboek.

Maar het leukst is natuurlijk om zelf naar de Apple Store te gaan en mee te doen aan de sessies. Want je doet dan mee aan een programma dat wereldwijd plaatsvindt: kinderen van Singapore tot Mexico City maken dezelfde opdrachten. Dit jaar kun je op 24, 25 of 26 juni bij Apple Amsterdam, Haarlem of Den Haag meedoen (wel even eerst aanmelden). Kinderen krijgen een Zomerkamp-shirt en certificaat. Een iPad hoef je zelf niet mee te nemen, want die worden uitgedeeld. Meer data worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het Doeboek downloaden doe je hier.