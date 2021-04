Apple easter eggs

Apple stopt regelmatig easter eggs in software. In dit overzicht vind je een paar leuke bij elkaar: verwijzingen naar Steve Jobs, Tetris spelen op de Mac, historische weetjes… er zitten vast wel een paar easter eggs tussen die je nog niet kende! Een easter egg is een grap of verborgen boodschap die in een app, website of film is verstopt. Je moet ernaar zoeken om ze te vinden. Op de Mac en op iOS komen easter eggs soms tevoorschijn als je een bepaalde toetscombinatie invoert of iets intypt. Ook in Microsoft Word en in de zoekmachine van Google zijn easter eggs te vinden, maar wij beperken ons hier uiteraard tot de easter eggs die in Apple-producten zijn verstopt.



#1 De bril van Jobs

Safari bevat een subtiele ode aan Steve Jobs. Zijn bril is gebruikt als icoontje voor de leeslijst in Safari.

#2 De datum 24 januari 1984

Toen Steve Jobs terugkeerde bij Apple verbood hij het gebruik van easter eggs. Toch werden er stiekem nog wel her en der wat easter eggs verstopt in OS X. Als je op oudere versies van OS X een app downloadt van de Mac App Store is tijdens het downloaden de datum 24 januari 1984 te zien in de Finder, als tijdstempel van de app. Een bekende datum, want op 24 januari 1984 verscheen de eerste Macintosh.

#3 Grapjes in Apple Kaarten

In Apple Kaarten kun je het reuzenrad London Eye laten ronddraaien als je het in 3D bekijkt. Bekijk je de Big Ben in 3D, dan loopt de klok altijd gelijk.

#4 Blue Screen of Death

Misschien heb je wel eens gehoord van verborgen boodschappen in rock- en metalnummers. Met een heel kort fragmentje zou je een gedachte in iemands brein kunnen planten. Iets soortgelijks deed Apple ook in video ‘Apple event in a flash’ uit 2019. Het is bedoeld als samenvatting van het september-event, maar wie goed kijkt ziet bij 1:24 minuten een Blue Screen of Death, op het moment dat het over pc’s gaat. Apple vergeleek daarbij de performance van het instapmodel iPad met de bestverkochte Windows PC van dat moment. Het is duidelijk een verwijzing naar het blauwe scherm van Windows.

De binaire tekst luidt: “So you took the time to translate this? We love you.”

#5 Think Different

Texteditor, de tekstverwerker op elke Mac, had in het verleden een icoontje met een notitieblok. De tekst daarvan luidde:

Dear Kate,

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes — the ones who see things differently. They’re not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can praise them, disagree with them, quote them, disbelieve them, glorify, or vilify them. About the only thing that you can’t do is ignore them. Because they change things.

Take care,

John Appleseed

#6 Nog meer Windows-grapjes

Als je vanaf je Mac bladert naar een Windows-computer in je netwerk, dan krijgt deze een icoontje met een Blue Screen of Death (BSOD), alsof hij gecrasht is.

#7 Dollen met Siri

Siri bevat allerlei grapjes, dat wist je natuurlijk al. Het is soms een zoektocht om ze te vinden. Siri geeft bij Sinterklaas een paar grappige antwoorden, terwijl de assistent ook fan is van Star Wars en van sci-fi films zoals Inception, The Terminator, Alien, The Matrix, A Space Odyssey: 2001 en The Wizard of Oz. Apple’s recyclerobot Liam is een andere vriend van Siri. Wat de andere grappen betreft: het is vaak een kwestie van proberen. Of neem eens een kijkje in onderstaande lijst!

#8 Boom! Unbelievable!

Je kunt op de Mac als gebruiker je eigen avatar kiezen. Eén van de opties is een klassieke vinyl elpee, die een paar leuke verwijzingen naar Steve Jobs bevat. Als je inzoomt op de rode cirkel in het midden van de langspeelplaat zie je namelijk de woorden Magic, Revolution, Boom! en Unbelievable staan, de woorden die Jobs het meest gebruikte tijdens zijn Apple-keynotes. Je stelt een avatar in via  > Systeemvoorkeuren > Gebruikers en Groepen

#9 Beroemde speech van Steve Jobs

Nog een andere verwijzing naar Steve Jobs: de beroemde Stanford-speech uit 2005 zat verborgen in Pages op de Mac. Dit geldt voor oudere versies van macOS. Daarin vind je overigens ook de bekende Crazy Ones-tekst van de Think Different-campagne. Vanuit de Finder druk je op Command+Shift+G om naar een specifieke map te kunnen bladeren. Ga daarna naar /Applications/Pages.app/Contents/Resources/ .

In de Terminal kun je ook het volgende commando invoeren:

cat /Applications/Pages.app/Contents/Resources/Apple.txt

Helaas konden we dit bestand in huidige versies van Pages niet meer terugvinden.

#10 Belangrijke historische gebeurtenissen op een rijtje

Nu we toch in de Terminal zitten: als je onderstaande regel code in Terminal plakt, krijg je een waslijst te zien met historische gebeurtenissen.

cat /usr/share/calendar/calendar.history

Er zitten nog meer grapjes in Terminal verborgen, zoals ’emacs’ voor het spelen van Tetris en ‘pong’ of ‘snake’ voor nog meer vermaak. Dit is overigens niet uniek voor macOS.

#11 Het Sosumi-geluid

Sosumi is een bekend meldingsgeluidje op de Mac. De naam is niet bij toeval gekozen: het is een verwijzing naar de rechtszaken die Apple in het verleden voerde met Apple Corps (het platenlabel van The Beatles). Het geluidseffect werd in 1991 gemaakt en klinkt als je het uitspreekt als “So sue me”. Het geluid is bedacht door Jim Reekes en in onderstaand artikel lees je er meer over.

#12 Rickroll met Apple Watch

Je kent vast wel de internetmeme Rickrolling. Voor de mensen die het niet weten: je stuurt iemand een link naar bijvoorbeeld een leuk filmpje, maar in plaats daarvan krijgt diegene de videoclip van Never Gonna Give You Up van Rick Astley te zien. Apple kan er ook wat van, want op een supportpagina over Digital Touch was lange tijd een heus rickroll-grapje te zien. Lees op onderstaand screenshot maar eens de letters met de klok mee, te beginnen bovenaan.

#13 Doe het Dictafoon-logo na door ‘Apple’ te zeggen

Dit is een van de leukste easter eggs: de geluidsgolf die je ziet op het logo van de Dictafoon-app is niet willekeurig gekozen. Start maar eens een opname en zeg hardop ‘Apple’. Je zult zien dat exact dezelfde geluidsgolf verschijnt. Subtiel!

#14 Tekst van de boek-emoji

Je gebruikt deze emoji waarschijnlijk niet zo heel vaak. Maar weet je dat de kleine tekst van de boek-emoji daadwerkelijk leesbaar is? Het is een beroemd citaat van Rob Siltanen dat werd gebruikt in de Think Different campagne van Apple.

Er staat:

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is…

De officiële tekst gaat zo verder:

…ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.

#15 Apple’s oog voor detail

Er zijn nog een paar andere easter eggs te vinden, die eigenlijk niet eens zo verborgen zijn. Je moet alleen weten waar je kijkt. Staat de schakelaar van de zaklamp op ‘aan’ als je de zaklamp gebruikt. En het klokicoon is daadwerkelijk een klok, waarbij de secondewijzer meebeweegt. Het geeft goed aan hoeveel oog voor detail Apple heeft.

Er valt vast nog veel meer te ontdekken. Ken jij nog andere easter eggs? We horen het graag via onderstaande contactlink!

