Ben je een veelbelovend programmeertalent en wil je laten zien wat je kan, dan biedt de Swift Student Challenge elk jaar een uitgelezen kans. Ook nu kun je weer meedoen aan de programmeerwedstrijd. Met dit evenement biedt Apple scholieren en studenten van over de hele wereld de kans om hun programmeervaardigheden en creativiteit laten zien door app-concepten te ontwikkelen met Swift Playgrounds of Xcode. Ook kun je vaardigheden leren, die je in je toekomstige carrière goed kunt gebruiken.

Swift Student Challenge

Apple gaat een ​​online sessie te organiseren om jongeren en hun docenten meer informatie te geven over de gang van zaken en deelname aan de Swift Student Challenge. In die sessie vertelt een Apple-engineer waar een bovengemiddeld goede app aan moet voldoen. Je krijgt tips van een voormalige Challenge-winnaar en het biedt inspiratie bieden voor app-playgrounds. Daarnaast heeft Apple de ‘Develop in Swift Tutorials’ bijgewerkt om studenten te helpen om de basis van programmeren onder de knie te krijgen. En daarna is het hard doorwerken, want alleen in de eerste drie weken van februari kun je je project aanmelden.

Je moet in Nederland minimaal 16 jaar zijn om mee te mogen doen. Ben je 13 jaar, dan is er een uitweg: je zult dan tijdelijk naar België moeten verhuizen, want daar ligt de leeftijdsgrens veel lager.

Een eerdere winnaar van de Swift Student Challenge

Apple gaat 350 winnaars selecteren op basis van innovatie, creativiteit, sociale impact en inclusiviteit. Bovendien worden 50 van hen uitgenodigd om deze zomer drie dagen door te brengen op Apple Park in Cupertino, Californië. Dit uitstapje valt doorgaans samen met Apple’s jaarlijkse WWDC-evenement, dat altijd in juni wordt gehouden. Op die manier kunnen studenten alvast meemaken wat het is om een WWDC mee te maken. De reis- en verblijfkosten worden grotendeels door Apple vergoed, terwijl volwassen programmeurs er helaas zelf voor moeten opdraaien.

Afgelopen oktober gaf Apple al een seintje dat de Swift Student Challenge in februari van start zou gaan, dus wie vooruit kijkt zou al een leuk project in gedachten kunnen hebben of heeft in ieder geval de eerste stappen in Swift gemaakt. De exacte data waren toen nog niet bekend. Op 3 februari 2025 is het dus zover: dan gaan de inschrijvingen officieel open. Wil je alsnog Swift leren, dan zul je dus moeten opschieten. Meer informatie vind je hier.