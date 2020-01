Misschien herken je het wel: als je van dezelfde bank meerdere Apple Pay-kaarten hebt, is het lastig om deze Apple Pay-kaarten te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, met uitzondering van de vier cijfers aan de voorkant. bunq lijkt daar nu een oplossing voor gevonden te hebben, zo ontdekte tipgever Melvin. Met kleurtjes kun je binnenkort de kaarten aanpassen.



‘bunq laat je kleuren instellen voor je Apple Pay-kaarten’

De kleuren stel je volgens de gelekte afbeeldingen in via de bunq-app. Dat zou mogelijk zijn vanaf versie 13.0, die binnenkort verwacht wordt. Je hebt de keuze uit zeven kleurtjes. Deze kleur zie je vervolgens terug in de bovenste rand van de Apple Pay-kaart in de Wallet-app. Hierdoor kun je de kaarten veel beter onderscheiden, zelfs als ze opgestapeld staan in de Wallet-app. In onderstaande screenshots zie je hoe je dit instelt en hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Door elke kaart van een andere rekening een eigen kleur te geven, weet je bij het betalen beter welke kaart je moet hebben. Je geeft bijvoorbeeld je boodschappenrekening een blauwe kleur of je rekening voor andere uitjes een geel randje. De functie laat zien dat het voor banken dus wel degelijk mogelijk is om de kaarten makkelijker te herkennen. Wij hopen daarom dat ook andere banken met een dergelijke functie komen. Wil je dit ook graag bij jouw bank, dan kan je altijd feedback achterlaten via de app van jouw bank. Ervaring leert dat banken zeker iets doen met dergelijke feedback.

Een andere wens is dat Apple je je kaarten zelf een eigen naam laat geven, zoals we schreven in ons artikel met verbeteringen en wensen voor de Wallet-app en Apple Pay.

Bij de meeste banken herken je een kaart aan de vier cijfers voorop, maar die zie je op de iPhone alleen als je op een kaart tikt. Bij ABN AMRO is het bovendien lastiger om de vier cijfers te herleiden naar één van je rekeningen. In onze tip over het herkennen van Apple Pay-kaarten lees je hier meer over.

Mogelijk eind van de maand toegevoegd

Op 28 januari 2020 houdt bunq weer een update-event, waarin ze nieuwe functies gaan aankondigingen. Het is de verwachting dat diezelfde avond nog versie 13.0 van de app uitgebracht wordt, waar deze functie in verwerkt zit. Hou er rekening mee dat er in de tussentijd nog wat kan veranderen en de functie wellicht niet beschikbaar is. Mocht er nog ander interessant nieuws uit deze presentatie komen, dan lees je dat uiteraard op iCulture.