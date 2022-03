Ontwikkelaars hebben zich verenigd in de Open Web Advocacy en vinden dat Apple meerdere browsers op de iPhone en iPad moet toestaan. Maar nu denk je misschien: je kunt toch al Google Chrome gebruiken? Dat zit toch iets anders in elkaar.

Elke browser maakt gebruik van een zogenaamde browserengine. Dat is als het ware de motor van de internetbrowser, die al jouw surfverzoeken verwerkt. Zo draait Safari op WebKit en Chrome op Blink. Op de Mac kan elke ontwikkelaar zijn eigen browser bouwen en daarbij gebruikmaken van een engine naar keuze, maar die vrijheid is er op de iPhone en iPad niet. In de Open Web Advocacy (OWA) spreken ontwikkelaars over een oneerlijke situatie.



Ontwikkelaars: ‘Sta andere browserengines toe op iPhone en iPad’

Elke browserapp op iPhone en iPad, of het nou Chrome of Firefox is, is in feite een kopie van Safari, maar dan met een andere vormgeving. Alle browsers op de iPhone en iPad moeten namelijk gebruikmaken van WebKit, de motor van Safari. Daarom zit er nauwelijks verschil in prestaties tussen bijvoorbeeld Chrome en Firefox. Het verschil tussen de browsers op de iPhone en iPad zit hem in de beschikbare functies en het design.

In de nieuw opgerichte groep roepen ontwikkelaars Apple op tot verandering. De huidige situatie zou innovatie tegenstaan. Er is onderling geen competitie, omdat de browsers in feite allemaal dezelfde webstandaarden ondersteunen. Als ontwikkelaar van een browser kun je op de iPhone en iPad dan ook niet een stapje verder gaan, omdat je tegengehouden wordt door de ontwikkelingen bij WebKit. Er is al vaker kritiek dat Safari in bepaalde webstandaarden achterloopt op bijvoorbeeld Chrome en dat houdt de ontwikkeling op de iPhone en iPad ook tegen, zo concludeert de groep. Onder de hashtag #AppleBrowserBan hoopt de groep medestanders te vinden.

Bovendien zijn er in Safari bepaalde functies mogelijk die niet in andere browsers kunnen. Safari kan web-apps fullscreen openen, terwijl dat in een andere browser niet kan. Een browser anders dan Safari kan ook geen webpagina’s toevoegen aan het beginscherm. Ook Apple Pay is exclusief in Safari. Voor al dit soort functies zijn binnen WebKit geen zogenaamde API’s beschikbaar. Dit zijn tools waar ontwikkelaars bepaalde functies mee kunnen maken.

De OWA wil dit probleem onder de aandacht brengen bij de Competitions and Markets Authority (CMA) in het Verenigd Koninkrijk, de soort Britse ACM. Het is het zoveelste conflict dat Apple de laatste tijd heeft met ontwikkelaars en dergelijke instanties. Het is sinds iOS 14 wel mogelijk om zelf een standaardbrowser op de iPhone of iPad in te stellen.