Toen Apple de huidige Mac mini aankondigde, bleek uit de teardown van de M1-versie al dat er best wat loze ruimte binnenin zit. Dat komt omdat Apple voor het design de Intel-versie gebruikt heeft, terwijl het moederbord dankzij de M1-chip een stuk kleiner is dan voorheen. YouTuber Quinn Nelson laat in een uitgebreide video zien hoe het hem gelukt is om dezelfde Mac mini in een 78% kleinere behuizing te stoppen.



Eigengemaakte Mac mini in kleinere behuizing

De M1-chip levert Apple niet alleen prestatieverbeteringen op, maar zorgt er ook voor dat producten een stuk kleiner kunnen worden. Een goed voorbeeld is de iMac 2021. Dit model kreeg zo’n kleine behuizing, waardoor de koptelefoonaansluiting niet meer aan de achterkant paste. Met de Mac mini heeft Apple nog niet laten zien hoever ze kunnen gaan, maar Quinn Nelson laat wel zien wat er mogelijk is.

Hij heeft via een geavanceerde 3D-print een kleinere behuizing gemaakt. Hij heeft alle belangrijke onderdelen uit de M1 Mac mini gesloopt en heeft er ook een kleinere stroomadapter in gedaan. De M1 Mac mini heeft een 150W-adapter, maar dat blijkt eigenlijk veel te fors voor de stroomefficiënte M1-chip. Hij heeft hem daarom vervangen door een 65W Microsoft Surface-adapter. Voor het gemak heeft hij er ook nog een MagSafe-aansluiting op gemaakt, van een 2015 MacBook Pro.

Voor de behuizing heeft hij verder goed gekeken naar de Mac Pro. Het kaasrasp-design zien we dan ook terug in deze kleinere Mac mini, zodat de warmte goed uit de kleinere behuizing kan gaan. Uiteindelijk merkte hij geen verschil qua prestaties, ondanks dat de Mac mini dus aanzienlijk kleiner is dan het origineel. In deze gids lees je hoe hij dit allemaal gemaakt heeft.

Er gaan al langer geruchten dat Apple binnenkort (misschien volgende week al) met een nieuwe Mac mini op de proppen komt. Of dit model zo klein gaat worden is niet bekend, maar er is wel al gesproken over een nieuw platter ontwerp. De aankomende Mac mini 2022 krijgt en M1 Pro/Max-chip en vervangt vermoedelijke de huidige Intel-versie.