Oekraïne roept Apple op om verkoop in Rusland te staken

De vicepremier van Oekraïne roept Apple om om te stoppen met de verkoop van producten en apps in Rusland. Apple Pay werkt al niet meer in Rusland, maar dat is geen bewuste blokkade vanuit Apple.

‘Apple, stop de verkoop in Rusland!’

In een open brief aan Tim Cook doet Mykhailo Fedorov de oproep. Apple heeft geen fysieke winkels in Rusland, maar verkoopt de producten wel online. Ook is er een App Store en verkoopt Apple er digitale diensten zoals iCloud en Apple Music. Fedorov is verantwoordelijk voor digitale zaken in Oekraïne en denkt dat het de jongeren en de actieve bevolking van Rusland kan motiveren om proactief de ‘schandelijke militaire agressie’ te stoppen. Hij roept Apple dan ook op om het pakket aan sancties van de Amerikaanse overheid te steunen.



Apple Pay geblokkeerd in Rusland

Apple is als luxemerk erg geliefd onder de rijkere lagen van de Russische bevolking. Stoppen met de verkoop van iPhones zal niet meteen veel impact hebben, maar het bevriezen van diensten zoals iCloud en de App Store heeft dat wel.

Klanten van de vijf grote Russische banken kunnen hun passen niet meer in het buitenland gebruiken en online betalingen doen aan buitenlandse bedrijven. Dit is het gevolg van economische sancties. Ze kunnen ook geen Apple Pay, Google Pay en andere digitale betaalmethoden gebruiken. Het gaat om de volgende banken: VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank en Otkritie. De Russen kunnen hun fysieke betaalkaart nog wel binnen Rusland gebruiken.



Apple organiseerde in 2020 een Night Mode Challenge, waarbij een winnaar uit Rusland won. Maar durft Apple ook de stekker uit de verkopen te trekken?

Meta en Twitter doen wel iets tegen Rusland

Andere bedrijven hebben al wel maatregelen genomen. Zo is Meta wereldwijd gestopt met het vertonen van reclames van Russische staatsmedia, om te voorkomen dat ze voor propaganda worden gebruikt. Twitter is helemaal gestopt met reclames in Rusland en Oekraïne om het verspreiden van valse informatie te voorkomen.

We’re temporarily pausing advertisements in Ukraine and Russia to ensure critical public safety information is elevated and ads don’t detract from it. — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 25, 2022

Het bedrijf gaf niet aan hoe lang dit zal duren, maar geeft aan dat ze actief in de gaten houden welke risico’s er spelen. Daarbij wordt scherp gelet op het verspreiden van foute of misleidende informatie die het conflict zou kunnen beïnvloeden. Twitter stuurt gebruikers door naar de Moments- en Events-secties op het sociale netwerk, waar redactieteams informatie verschaffen over de gebeurtenissen in Oekraïene. Ook wordt geprobeerd om het hacken van ‘high-profile accounts’ te voorkomen, bijvoorbeeld die van journalisten, politici en overheidsorganen. Facebook daarentegen heeft een ‘lock profile’-tool ingeschakeld, waarmee gebruikers uit Oekraïne hun persoonlijke informatie kunnen afschermen.

Bedrijven die in Oekraïne gevestigd zijn, zoals Readdle en MacPaw, hebben aangegeven dat hun activiteiten ondanks de moeilijke omstandigheden gewoon door zullen gaan, zo melden ze in een bericht aan gebruikers. Veel van deze bedrijven hebben ook buitenlandse connecties en/of kantoren en kunnen bij een volledige invasie nog steeds support blijven leveren. Maar gemakkelijk is anders.

Nu is het wachten op wat Apple doet. De brief van Fedorov is hieronder te lezen:

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022