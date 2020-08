De betaalapp boon houdt op te bestaan. Jaren geleden was de app via een omweg een populaire manier om toch nog in Nederland Apple Pay te kunnen gebruiken. Gebruikers wordt aangeraden om het resterende tegoed op te maken.

Dat we in Nederland lang hebben moeten wachten op het moment dat Apple Pay eindelijk beschikbaar kwam, is bij veel mensen bekend. Voor iedereen die ongeduldig was, waren er allerlei omwegen om er toch (in beperkte mate) vanuit Nederland gebruik van te maken. De betaalapp boon was zo’n optie. Nu laat het bedrijf weten de stekker eruit te trekken, als gevolg van het faillissement van moederbedrijf Wirecard.



Betaalapp boon stopt

Officieel is de iOS-versie van boon nooit beschikbaar gekomen in Nederland. Wel kon je vanuit Nederland via een kleine omweg een account aanmaken via Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens was het een kwestie van de kaart toevoegen aan de Wallet-app en je kon Apple Pay gebruiken. Hoewel het om een Mastercard-kaart ging, was het een populaire manier voor Nederlandse iPhone-gebruikers om al vroeg kennis te maken met Apple Pay. De Android-versie was wel in Nederland beschikbaar.

In juni werd duidelijk dat Wirecard, het bedrijf achter boon, faillissement aangevraagd had. Behalve voor boon werd Wirecard voor nog meer diensten gebruikt, waaronder Curve. Curve is inmiddels overgestapt op een andere aanbieder, waardoor die betaalapp veilig te gebruiken is.

Voor boon valt het doek nu definitief. Klanten worden per e-mail op de hoogte gebracht van het einde van de app. Vanaf 3 oktober 2020 wordt de dienst stopgezet. boon raadt daarom aan om het resterende tegoed op de kaart op te maken. Het automatisch opwaarderen van het tegoed is reeds stopgezet. Wel waarschuwt boon dat ze na 3 oktober 2020 €2,50 per maand in rekening brengen als er nog geld op je account staat. Op de website van boon vind je meer informatie over hoe je je geld terug kan krijgen en hoe je het restant op kan maken.

In veel Europese landen was boon inmiddels een officiële aanbieder van Apple Pay, maar daar komt met het stoppen van de dienst dus ook een eind aan.

Heeft jouw bank nog steeds geen Apple Pay? We hebben een apart artikel waarin we Apple Pay vergelijken bij verschillende aanbieders. Er zijn diverse mogelijkheden om gratis met Apple Pay van start te gaan.