Apple-partner Belkin werkt samen met een partner om volledig draadloos opladen op afstand mogelijk te maken. Je hoeft dan alleen maar in een kamer te zitten om je devices te laden. Het komt al in 2022.

Belkin en Wi-Charge werken samen

Dergelijke vormen van volledig draadloos opladen zijn al langer in ontwikkeling. Zo maakten Xiaomi en Motorola in 2021 bekend ermee bezig te zijn. Nu heeft ook Belkin stappen gezet en werkt daarvoor samen met het Israelische bedrijf Wi-Charge. Met de technologie van dit bedrijf is het mogelijk om draadloos op een vermogen van één Watt apparaten op te laden die in huizen en kantoren liggen. Opladen gaat op die manier erg traag en er kunnen nogal wat verliezen optreden, maar dat is een onderwerp waar de bedrijven mee bezig zijn.



Eerste consumentenproduct in 2022

Belkin wil de eerste accessoires al in 2022 op de markt brengen, dankzij de deal met Wi-Charge. Of je er ook iPhones mee kunt opladen is nog zeer de vraag. Wi-Charge richt zich vooral op situaties waarbij je normaal gesproken een alkaline-batterij of een oplaadbare batterij zou gebruiken. Je kunt dan denken aan afstandsbedieningen, trackers zoals de AirTag en kleine smart home-accessoires zoals bewegingssensoren.



Een elektrische tandenborstel met Wi-Charge moet je nog steeds op de lader zetten.

De bedrijven willen nog niet zeggen welke apparaten ze gaan uitbrengen, maar het gaat om een product dat uitsluitend op consumenten is gericht. Zijn bedrijf richt zich nu op slimme sloten, elektrische tandenborstels en dergelijke. Allemaal apparaten die nauwelijks stroom verbruiken. De apparaten ontvangen tussen de 70 milliwatt en 1 Watt en volgens Mor is dat 1.000x meer dan concurrenten doen. Eén enkele zender kan bovendien 5.000 batterijen besparen, zo heeft Wi-Charge becijferd.

Belkin zou vooral geïnteresseerd zijn omdat ze al opladers en smart home-producten uitbrengen. Met deze technologie kunnen ze voorlopen. In een interview met TechCrunch meldt Wi-Charge CEO Ori Mor, dat zijn bedrijf in staat is om Belkin een “oneerlijke voorsprong” te geven en dat het nu wel eens tijd is. “Iedereen wacht erop.” Beide uitspraken moeten we wellicht niet al te letterlijk nemen.



In restaurants kan deze ontvanger in een tafel worden geplaatst. Maar met 1 Watt vermogen gaat het opladen niet erg snel.

Wi-Charge gebruikt een infrarood-straal die van een zender naar een ontvanger loopt, omdat dit veiliger is. Als je de hele kamer geschikt maakt voor draadloos opladen, krijg je een omgeving waar zowel de gebruikers als de regelgevende instanties niet blij mee zijn. Door een rechtstreekse straal naar het apparaat te zenden is er ook minder verlies. Mor spreekt zelfs van 100%.