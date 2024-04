Dyson CleanTrace laat zien waar je geweest bent

Het is lastig om te stofzuigen terwijl je je iPhone in de hand houdt. Dyson heeft daarom een houder voor je smartphone gemaakt die je op de stang van de stofzuiger vastmaakt. Dit werkt alleen als je een Dyson Gen5detect stofzuiger hebt. Met de augmented reality-app kun je vervolgens precies zien of je bijna klaar bent. Alles wat paars gekleurd is, is al gedaan terwijl je de kleurloze vlakken nog moet stofzuigen. Dyson CleanTrace is vanaf juni 2024 beschikbaar.

Toen de Vision Pro werd aangekondigd, was er een concept om te laten zien hoe je stofzuigen leuk kon maken. Je kon bijvoorbeeld gouden munten opzuigen als een virtuele beloning. Een filmpje waarbij je aan de hand van kleuren ziet wat je al hebt schoongemaakt, dook toen ook al op. Wat Dyson nu heeft ontwikkeld, is in feite hetzelfde. Alleen heb je er geen headset van $3.599 voor nodig, maar een 900 euro kostende steelstofzuiger.

Volgens Dyson duurt 80% van de schoonmaaksessies minder dan 10 minuten, terwijl mensen zelf denken dat ze meer dan 20 minuten aan het stofzuigen zijn geweest. We overschatten dus de tijd die we aan schoonmaken besteden en denken dat het allemaal wel grondig genoeg is schoongemaakt. Deze oplossing maakt het onzichtbare zichtbaar. De technologie van de Dyson Gen5detect neemt de stofdeeltjes akoestisch waar en telt ze, zodat je zeker weet dat er geen stof is achtergebleven en dat je geen plekken hebt gemist.

De technologie is overgenomen van de Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger, die ook al stof kan meten. Bij Dyson CleanTrace gaat het echter om stofzuigen met de hand, iets wat sommige mensen handiger vinden omdat je ook in de kleine hoekjes komt. Maar dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat je dat moeilijk bereikbare hoekje hebt meegepakt.

en kleurt de vloer paars in plaats van bruin. De Dyson-app gebruikt LiDAR-technologie van de smartphone om je kamer in kaart te brengen en te laten zien wat je al hebt schoongemaakt en wat je hebt gemist. Denk je dat je klaar bent, dan scan je even de kamer en zie je precies welke hoeken nog wat meer aandacht vereisen. De LiDAR-scanner zit sinds de iPhone 12 Pro (Max) in de Pro-modellen, dus die zul je ook moeten hebben om sensationeel te kunnen stofzuigen.