Fitbit kampt alweer met storingen (en dit is waarom)

Gebruikers melden dat de Fitbit-app voor iOS crasht bij het opstarten. Het is de derde keer in korte tijd dat Fitbit te maken heeft met storingen. Wat is er aan de hand? Wij hebben wel een vermoeden.

Fitbit-storing: de derde in korte tijd

Voor iPhone-gebruikers is de storing vooral vervelend: de app crasht voordat er data kan worden bekeken of gesynchroniseert. Tientallen mensen melden hun klachten op Reddit, Twitter en DownDetector. Bij anderen werken de slaapstatistieken niet, of verschijnen niet in beeld. Soms lukt het wel om stappen en minuten in hartslagzones te synchroniseren, maar andere data is niet te bekijken. Fitbit heeft het probleem erkend en zegt dat eraan gewerkt wordt. De problemen zijn deze keer minder erg dan in februari, toen het synchroniseren van Fitbit-data vele uren niet werkte.



Sommige mensen lukte het wel om de app te openen door mobiele data en wifi eerst uit te schakelen. Als je daarna de verbinding weer aan zet komt er wel wat data binnen. Zelf heeft Fitbit (of moederbedrijf Google) nog geen uitleg gegeven, maar de achterliggende oorzaak laat zich raden: Fitbit is druk bezig met een overstap van FitbitOS naar WearOS. De afgelopen maanden zijn diverse functies geschrapt. Zo is het op de Sense 2 niet meer mogelijk om apps te installeren of wijzerplaten van derden te gebruiken. En onlangs schreven we dat diverse vriendenfuncties gaan verdwijnen : je kunt geen uitdagingen tegen vrienden meer doen en ook de open groepen baan weg.

Er zijn weinig overeenkomsten tussen Fitbit’s eigen besturingssysteem en Wear OS van moederbedrijf Wear OS. Je zou dan ook niet vermoeden dat Fitbit tegenwoordig onderdeel is van Google. Maar sinds de zomer van 2022 is het bedrijf een nieuwe weg ingeslagen, om de weg te effenen voor Fitbit-trackers met Wear OS. De app kreeg een redesign die doet denken aan de Material You-stijl van Google en de gebruikersinterface op de Sense 2 en Versa 4 ging meer lijken op Wear OS 3.

Hieronder zie je de Versa 2 met de ‘oude’ interface:

Dit is de Sense 2 met de nieuwe interface:

Als je omlaag veegt op het beginscherm krijg je toegang tot een kort instellingenmenu, terwijl je bij omhoog vegen de notificaties te zien krijgt. Links en rechts bladeren zorgt ervoor dat je een soort tegels te zien krijgt, bijvoorbeeld voor dagelijkse stappen, hartslag, slaapgedrag en weersverwachtingen.

Notificaties en actieknoppen hebben nu een pilvormige achtergrond, in plaats van een rechthoek. Je kunt net als in Wear OS bepaalde apps en timers vastzetten. Dat is op zich geen slechte ontwikkeling: de (niet-genummerde) Fitbit OS-versie die voorgaande Sense- en Versa-modellen te vinden is, vroeg wat gewenning om te bedienen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat straks de overstap naar een Fitbit met Wear OS probleemloos gaat. Het gaat alleen gepaard met wat horten en stoten.