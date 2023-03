Het Europese patentbureau heeft een aanvraag van Apple gepubliceerd met de titel ‘Multi-Device Continuity for use with Extended Reality (XR) Systems’. Daarin beschrijft Apple hoe Handoff-achtige functies van pas kunnen komen op een Extended Reality-headset en andere Apple-apparaten. In een voorbeeld laat Apple zien hoe een headset-gebruiker naar een e-mail op het iPhone-scherm kijkt, terwijl een virtuele versie van de Mail-app wordt geprojecteerd. Met een handgebaar kan de gebruiker de e-mail naar een groter virtueel display verplaatsen, om de inhoud in meer detail te zien.



Handoff is al op veel meer apparaten aanwezig en stelt je in staat om op het ene apparaat te beginnen, om vervolgens naar een ander apparaat over te schakelen om de taak voort te zetten.

Dit werkt alleen goed als het tweede apparaat op de hoogte is van de status en bijvoorbeeld de reeds ingetikte tekst van een e-mail toont. Handoff is onderdeel van Continuïteit, dat ook functies zoals Sidecar en Universal Control mogelijk maakt.

Bij een mixed reality-headset wil je soms ook bepaalde activiteiten doorschuiven naar je Mac of iPhone, zonder onderbreking van waar je mee bezig was. Ook dit kan met Handoff. Behalve met handbewegingen kan het overzetten van een activiteit ook door alleen maar te kijken. Zo wordt het voorbeeld genoemd van een liedje dat wordt afgespeeld in de media-app op de iPhone. De headset-gebruiker kijkt naar de HomePod in dezelfde kamer en dit zorgt ervoor dat het afspelen van muziek wordt overgezet naar de HomePod. Dit kan via een peer-to-peer verbinding of via een cloudserver, schrijven de auteurs van het patent, David Lewis en Marcus Kane.

Of Apple de genoemde ideeën gaat toepassen in de Reality Pro- en Reality One-headset, valt nog te bezien, maar ze geven wel een goed idee in welke richting Apple zit te denken. Volgens geruchten draait de headset op het xrOS-besturingssysteem, dat werkt met apps die je al van iOS kent, zoals Safari, Berichten, Kaarten, Foto’s, Apple Music, Podcasts en Agenda. Ook zou er een FaceTime-app zijn, die speciaal is aangepast voor de headset. Er is geen remote, omdat de bediening plaats vindt met handbediening. Voor de invoer van tekst zou Apple typen in de lucht kunnen introduceren.

De onthulling van de Reality Pro-headset zou plaats kunnen vinden tijdens WWDC 2023 in juni van dit jaar. Hij komt dan eind 2023 op de markt… als de geruchten kloppen.