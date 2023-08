Opvolger Mac Pro met Apple Silicon

Apple heeft onlangs de Mac Pro een upgrade gegeven naar Apple Silicon, nadat we er lang op hebben moeten wachten. Het nieuwe model is met niet veel enthousiasme ontvangen en het zou een voorbode kunnen zijn van een iets anders. Gurman noemt dit bij het bespreken van de roadmap voor de M3-chip in zijn Power On-nieuwsbrief. De Mac Studio en de Mac Pro staan op de lijst voor een M3-upgrade, maar bij die laatstgenoemde is het nog maar de vraag. Hij houdt er rekening mee dat Apple voorlopig helemaal geen moeite meer in de Mac Pro steekt.



De Mac Pro was tot voor kort de meest krachtige en meest flexibele desktop Mac voor professionals. Bij de introductie van Apple Silicon moest Apple echter een stap terug doen. Bepaalde pluspunten vielen weg, zoals de mogelijkheid om gemakkelijk geheugen en andere componenten uit te breiden. Er zitten wel PCI-slots in, maar die zijn niet geschikt voor GPU-kaarten. Bovendien heeft de Mac Pro te maken met concurrentie van het draagbare model Mac Studio . Die laatste is bovendien een stuk goedkoper, waardoor de Mac Pro alleen nog interessant is voor een kleine groep gebruikers die echt het maximale willen in het zo groot mogelijke computerkast.

Als Apple wil doorgaan met de Mac Pro, dan zullen wel een paar tekortkomingen moeten worden opgelost ten opzichte van het eerdere Intel-model. Hoe dan ook: de vorige Mac Pro dateert uit 2019, dus het kan best een jaar of vier, vijf duren voordat we weer een nieuw model zien. Of helemaal niets.