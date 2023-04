Baandetectie op de Apple Watch

Loop je graag een rondje op de atletiekbaan, dan heeft Apple hier een handige functie voor: baandetectie. De Apple Watch herkent op basis van je GPS-positie en data van Apple Kaarten dat je in de buurt van een atletiekbaan bent. Vervolgens krijg je bij het starten van je hardloop-workout de vraag of je op de baan gaat lopen. Zo ja, dan meet de Apple Watch je afstanden en tempo nóg nauwkeuriger.

Dit heb je nodig voor baandetectie

Om baandetectie (track detection) op de Apple Watch te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

Een Apple Watch Series 4 of nieuwer met minimaal watchOS 9.2

Je moet gaan sporten in een land waar de functie al wordt ondersteund

Baandetectie is sinds 2022 beschikbaar in de Verenigde Staten. In maart 2023 werden Duitsland, Italië, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk toegevoegd en sinds april 2023 zijn Nederland, Frankrijk en Spanje toegevoegd. Op deze pagina bij Apple kun je zien in welke landen de functie al actief is. Baandetectie maakt gebruik van Apple Maps-data en de GPS van je Apple Watch. Het herkent wanneer je op een standaard 400 meter-baan van de wereld-atletiekbond (IAAF) bent. Is dat het geval, dan kun je aangeven in welke baan je loopt en krijgt dan nauwkeuriger statistieken voor je hardlooprondes.

Apple Watch baandetectie gebruiken

Zo werkt het:

Start de Workout-app op je Apple Watch. Kies Buiten hardlopen. Als de Apple Watch detecteert dat je je bij een atletiekbaan bevindt, krijg je de mogelijkheid om de baan te kiezen. Kies de baan met de plus- en minknoppen. Bevestig je keuze. Is het de eerste keer dat je de functie gebruikt, kies dan een eenheid (mijlen of meters) en bevestig opnieuw. Ga hardlopen.

Tijdens de workout kun je van baan wisselen, maar je moet dit wel even handmatig aangeven in de app. Als je klaar bent stop je de workout op de gebruikelijke manier. Je krijgt dan een routekaart van de workout met alle data, dat tot op baanniveau nauwkeurig is. Bij Apple Watch-modellen met dubbele GPS-frequenties (oftewel de Apple Watch Ultra) krijg je nóg nauwkeuriger data.

Het bijzondere van de Apple Watch is dat er vooraf geen kalibratie nodig is. Bij andere sporthorloges is dat vaak wel het geval. De Apple Watch kan zelfs tijdens een normale hardloopronde ontdekken dat je bij een atletiekbaan bent aangekomen en dan een melding geven of je de baandetectie wilt inschakelen.

Meldingen per ronde op de atletiekbaan

Je kunt ook meldingen krijgen voor afstanden, tijd en tempo als je de volgende stappen volgt. Zo weet je nauwkeurig hoe lang je over een ronde gedaan hebt.

Start de Workout-app op je Apple Watch. Ga naar het paneel voor Buiten hardlopen. Tik op de drie puntjes om de opties te openen. Tik op het potloodje op het paneel Open (of een van de andere panelen).

Tik op Meldingen. Draai aan de Digital Crown om de meldingen voor atletiekbanen te activeren.

Verlaat je de atletiekbaan terwijl de workout nog actief is, dan krijg je ook een melding op de Apple Watch.

Er zijn nog meer hardloopfuncties op de Apple Watch, zoals deze: