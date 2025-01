The Pitt (seizoen 1)

The Pitt, een nieuwe Max Original-dramaserie is geproduceerd door John Wells Productions en Warner Bros. Television. De serie is gecreëerd door R. Scott Gemmill en heeft Noah Wyle (bekend van ER) in de hoofdrol. The Pitt biedt een realistische kijk op de uitdagingen van zorgverleners in het hedendaagse Amerika, belicht door de ervaringen van frontliniehelden in een modern ziekenhuis in Pittsburgh, Pennsylvania. R. Scott Gemmill schreef de pilotaflevering en fungeerde als uitvoerend producent, samen met Noah Wyle, Emmy®-winnaar John Wells, Erin Jontow, Simran Baidwan en Michael Hissrich.