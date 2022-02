Een driejarig kind belde de nooddiensten vanaf een oude Apple Watch. Zijn moeder had de smartwatch als speeltje gegeven en dacht dat het wel veilig was. Maar ze had beter een iPad kunnen geven.

Kinderen zijn gek op Apple-producten maar een eigen iPhone is voor een driejarige misschien toch iets te overdreven. Een Apple Watch dan misschien? De ouders van deze driejarige jongen dachten dat een Apple Watch die niet meer in gebruik is prima speelgoed is. “Een leuk formaat voor de kinderhandjes” moeten ze misschien wel gedacht hebben. Wat ze zich echter niet hadden gerealiseerd is dat de Apple Watch nog steeds in verbinding staat met internet en met de gekoppelde iPhone. Je kunt er dus nog steeds mee bellen en internetten. Ook kun je er nog steeds de nooddiensten mee bellen dankzij de SOS-noodmelding op de Apple Watch. Dat bleek het kind al tweemaal te hebben gebruikt, zo blijkt uit beelden van de babyfoon.



Om de nooddiensten te alarmeren moet je de zijknop ingedrukt houden totdat de schuifknop met ‘Zet uit’, ‘Medische ID’ en ‘SOS Noodmelding’ verschijnt. Vooral die laatste schuifknop ziet er met z’n rode icoontje erg aantrekkelijk uit. Als je de zijknop nog langer ingedrukt houdt gaat de Apple Watch ook bellen met 112 . Je kunt het bellen van nooddiensten op een Apple Watch die als speelgoed is bedoeld niet blokkeren.

iPad is beter speelgoed

Het is in zo’n geval beter om kinderen een iPad te geven. Je kunt weliswaar met een iPad bellen (via WiFi), maar de toegang tot nooddiensten krijg je niet op een presenteerblaadje aangereikt. De functies op contact op te nemen met politie en brandweer vind je alleen op de iPhone en Apple Watch.

Als een kind “Bel 112” tegen Siri op de iPad zegt, zal de assistent aanraden om daarvoor de telefoon te gebruiken. De kans dat een kind per ongeluk hulpdiensten belt vanaf een iPad is daarom een stuk lager. Wel is het mogelijk dat een kind willekeurige nummers belt en mensen lastig valt.

Een ander voordeel is dat je op de iPad veel meer beperkingen kunt instellen, om te voorkomen dat kinderen apps en content gebruiken die niet voor hen bedoeld is. En met het instapmodel ben je niet eens zo duur uit, zeker als je voor tweedehands gaat.

Als je toch in nood bent: een Siri Shortcut

Ben je echt in nood, dan heb je misschien iets aan deze tip. TikTok-gebruiker en automatiseringsfanaat Kevin Boroumand heeft een Siri Shortcut gemaakt die je uit de brand moet helpen als je in een gevaarlijke situatie zit. Met de DoorDash Express-shortcut kun je doen alsof je een pizza of sushi bestelt. “I truly believe I have built the best safety tool for iPhone”, vindt Kevin zelf. Hij ziet het als dé oplossing als je ‘s nachts over straat loopt en een groepje smoezelige mensen moet passeren. Of als je naar een eerste afspraakje gaat.

Hoe het werkt is eigenlijk simpel: je maakt een shortcut aan voor DoorDash, een populaire Amerikaanse dienst om eten te laten bezorgen. In plaats dat je een pizza bestelt laat je een Uber-taxi naar jouw locatie komen, waarschuw je je vertrouwde contacten of schakel je de politie in. Je moet in de shortcut jouw naam en uiterlijk invullen (zodat ze jou als slachtoffer kunnen herkennen), een pincode en een contactpersoon. Gebruik je de shortcut dan krijg je de keuze uit pizza, taco’s en sushi. Pizza stuurt een berichtje met je exacte locatie en de tekst: “Hey the vibe where I am at is a little sketch, I just want you to know where I’m at”. Uiteraard kun je deze tekst bewerken.

De optie ‘tacos’ stuurt een Uber naar jouw locatie (ideaal om snel bij een ongewenste date weg te komen) en de optie ‘sushi’ schakelt de nooddiensten in. Er is een tweede menu om je voedselbestelling aan te vullen met bijvoorbeeld ‘bestek’ of ‘water’. Hiermee kun je snel een audio- of video-opname maken. Het idee om een shortcut voor noodsituaties te vermommen als restaurantbestelling is best leuk bedacht. Maar is het niet wat vreemd, om te doen alsof je pizza gaat bestellen als er iemand met een mes op je af komt?

Via deze link kun je de shortcut installeren.