We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Suspicion

Thrillerserie met Uma Thurman, een remake van de Israëlische misdaadserie False Flag. De zoon van een Amerikaanse zakenvrouw wordt gekidnapt tijdens een verblijf in een hotel in New York. Al vrij snel komen er vier Britten als verdachten in beeld: het zijn doorsnee mensen die toevallig dezelfde nacht ook in het hotel aanwezig waren. Het viertal moet hun onschuld zien te bewijzen. We zien onder andere Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Krypton) en Elys Gabel (Casualty). De eerste twee afleveringen kun je nu kijken. Daarna volgen er nog zes.

Bekijken: Suspicion

Pam & Tommy (S01)

Te zien bij: Disney+

Pam & Tommy speelt zich af in de pioniersfase van het internet en is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de gestolen sekstape van Pamela Anderson (Lily James, “Yesterday”) en Tommy Lee (Sebastian Stan, “The Falcon & the Winter Soldier”). Nadat een ontevreden aannemer (Seth Rogen, “Long Shot”) de tape uit het huis van het koppel had gestolen, ging de video van een underground bootleg-VHS-nieuwsgierigheid naar een wereldwijde sensatie toen hij in 1997 op het internet verscheen. Een liefdesverhaal, misdaadverslag en waarschuwende boodschap in één. De achtdelige Original-serie onderzoekt de overlap van privacy, technologie en bekendheid, waarmee de oorsprong van ons huidige Reality TV-tijdperk wordt teruggeleid naar een gestolen tape die door miljoenen mensen is gezien, maar slechts bedoeld was voor een publiek van de twee geliefden.

The Tinder Swindler

Te zien bij: Netflix

Door zich online als rijke jetsetter en diamanthandelaar voor te doen, wist hij vrouwen in te palmen en miljoenen dollars te ontfutselen. Nu zinnen slachtoffers op wraak.

Raising Dion (S02)

Te zien bij: Netflix

Een weduwe probeert het mysterie rondom de opkomende superkrachten van haar jonge zoon op te lossen en zijn bijzondere gaven geheim te houden.

Murderville (S01)

Te zien bij: Netflix

In deze geïmproviseerde misdaadcomedy onderzoekt de excentrieke detective Terry Seattle een reeks moorden met beroemde gasten die niet vooraf op de hoogte zijn gebracht.

Alles op Tafel

Te zien bij: Amazon Prime Video

Zeven goede vrienden komen samen voor een gezellig etentje. Wat begint als een leuke avond, verandert als iemand voorstelt een spel te spelen: iedereen legt zijn telefoon op tafel en alles wat die avond binnenkomt – sms’jes, oproepen, e-mails, Facebook-berichten – moet met de hele groep worden gedeeld. Als de berichten binnenkomen, leren ze elkaar van een hele andere kant kennen. De onderlinge spanning stijgt. Wat hebben ze te verbergen en hoe goed kennen de vrienden elkaar eigenlijk?

Reacher

Te zien bij: Amazon Prime Video

Reacher volgt Jack Reacher, een veteraan militaire politie-onderzoeker die nog maar net in het burgerleven is gestapt. Reacher is een zwerver, zonder telefoon en met alleen noodzakelijke spullen als hij door het land reist en de natie verkent die hij ooit diende. Wanneer Reacher aankomt in het kleine stadje Margrave, Georgia, treft hij een gemeenschap aan die worstelt met de eerste moord in 20 jaar. De politie arresteert hem onmiddellijk en ooggetuigen beweren dat Reacher op de plaats van het misdrijf was. Terwijl hij zijn onschuld bewijst, begint zich een diepgewortelde samenzwering af te tekenen, die Reachers scherpe geest en harde vuisten zal vergen. Eén ding is vooral zeker: ze hebben de verkeerde kerel uitgekozen om de schuld op zich te nemen.

City on a Hill (S02)

Te zien bij: Ziggo

Te zien bij Ziggo Movies & Series XL. Een misdaaddrama dat zich afspeelt in het Boston van de jaren negentig. Een ambtenaar en een foute FBI-agent, gespeeld door Kevin Bacon, sluiten een pact.

Lachgaskoning Deniz: De Afterparty

Te zien bij: Videoland

Deniz Üresin is de lachgaskoning van het uitgaansleven. Als Hamza, zijn beste vriend en medegebruiker, plotseling overlijdt, wil Deniz definitief stoppen met zijn lucratieve handel. Hoe kan hij de demonen uit zijn verleden verslaan en kan hij aan de dwangsom van 1 miljoen euro ontkomen?