Culpa Tuya / Your Fault (2024)

Deze Spaanse ‘Prime Video Original’ heet in het Engels Your Fault. De voorganger Culpa Mía (My Fault) was vorig jaar wereldwijd nog een ongekend succes. Opnieuw is het verhaal gebaseerd op de New York Times bestsellers van Mercedes Ron, dat draait om het liefdesverhaal van Noah Leister en stiefbroer Nick. De liefde tussen hen lijkt onverwoestbaar, ondanks pogingen van hun ouders om hen uit elkaar te drijven. Toch wordt de relatie op de proef gesteld wanneer Nick een nieuwe baan krijgt en Noah wordt toegelaten tot de universiteit. De terugkomst van een wraakzuchtige ex-vriendin en de verkeerde intenties van Nicks moeder roepen de nodige spanningen op. Te zien vanaf 27 december.