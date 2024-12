One Hundred Years of Solitude

In het tijdloze stadje Macondo worstelen zeven generaties van de familie Buendía met liefde, vergankelijkheid en de onafwendbaarheid van hun verleden – en hun lot. De hoofdpersonen José Arcadio Buendía en Úrsula Iguarán, trouwen tegen de wil van hun ouders en verlaten hun dorp voor een lange reis op zoek naar een nieuw thuis.

Deze iconische Spaanse roman werd door de New York Times zelfs genoemd als verplichte lectuur voor de hele mensheid. Geen zin om te lezen? Dan is het nu tijd om de verfilming te kijken. We zien Moreno Borja als Melquiades, Janer Abelardo als Arcadio en Diego Vásquez als José Arcadio Buendía. Van het meesterwerk van Gabriel García Márquez zijn na de publicatie in 1967 tientallen miljoenen exemplaren verkocht. De 16-delige Netflix-serie is opgenomen in Márquez’ geboorteland Colombia, is volledig in het Spaans gefilmd en is geproduceerd met steun van de familie van de schrijver.