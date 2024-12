Fly Me to The Moon (2024)

Fly Me to the Moon was afgelopen juli al wereldwijd in de bioscoop te zien. Vanaf nu kun je ‘m ook streamen op Apple TV+. Scarlett Johansson en Channing Tatum spelen de hoofdrollen in dit komische drama, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de ruimterace van de jaren zestig. Als de vooruitzichten van de Apollo 11-missie verslechteren, bereidt marketingmanager Kelly Jones (Johansson) zich voor op een nepmaanlanding, voor het geval dat. Terwijl Johansson’s alles onderneemt om het imago van NASA te redden, speelt Tatum de rol van Cole Davis, de directeur die de Apollo 11-missie leidt. Het is zijn taak om te proberen het project op de rails te krijgen.

Fly Me to the Moon is de meest recente film die in de bioscoop heeft uitgebracht, nadat er op het laatste moment werd besloten om Wolfs niet in de bioscoop te vertonen. Helaas trok Fly Me to the Moon niet zoveel publiek in de bioscoop. Het bracht wereldwijd rond de 40 miljoen dollar op, terwijl het geschatte budget rond de 100 miljoen dollar lag. De film kan echter wel populair worden op Apple TV+, als een leuk kijkverdrijf tijdens de feestdagen.