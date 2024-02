Argylle (bioscoop)

Nu in de bioscoop en binnenkort bij Apple TV+: de nieuwe film Argylle van producer-regisseur Matthew Vaughn. Maar toen de nieuwste film van Vaughn eind januari in Londen in première ging, haalde de film de krantenkoppen om redenen die waarschijnlijk niet de bedoeling waren van de filmmakers. Naast het gebruikelijke geroezemoes over de jurken van gelegenheidsactrice Dua Lipa en medeproducer Claudia Schiffer (tevens partner Vaughn) was er vooral veel ophef over Schiffers belangrijkste accessoire: een rugzak met kijkvenster met daarin haar kat Chip, die een grote rol speelt in de film. Het betreffende kattenras (Scottish Fold) mag in Nederland niet gefokt worden omdat de dieren een pijnlijke afwijking in het kraakbeen hebben. Dierenactivisten zijn nu bang dat mensen massaal een Scottish Fold-kat in huis nemen die ze ook in een veel te krappe rugzak stoppen. Kortom: ook wij zijn hierdoor een beetje afgeleid van het werkelijke verhaal, dat vermakelijk maar ook geen hoogstandje is. We zagen ‘m alvast in de bioscoop.

Binnenkort te kijken: Argylle op Apple TV+