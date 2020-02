Nieuwe Apple TV Gen X, iPod touch en horlogebandjes gelekt

De Apple TV Gen X, iPod Touch X Generation en Apple Watch Series X Bands zijn aangetroffen in de database van een Amerikaanse winkelketen. Medewerkers vonden de nog niet officieel aangekondigde producten in het computersysteem en lieten de informatie naar buiten lekken. Het gaat hier om zogenaamde placeholder names, van producten die nog niet officieel zijn. De ‌Apple TV‌ Gen X staat voor $180 in het systeem, terwijl de Apple iPod Touch X Generation binnenkort voor $400 in de winkel moet liggen. Voor de toekomstige ‌Apple Watch‌ Series X bandjes is de winkel van plan om $50 te vragen. Dit komt ongeveer overeen met de huidige prijzen die Apple hanteert.



In iOS 13 zijn meerdere hints gevonden dat Apple aan een nieuwe Apple TV werkt, mogelijk met een vernieuwde A12 Bionic-chip. De huidige 32GB Apple TV kost ook $180. De nieuwe Apple Watch-bandjes zijn eigenlijk het minst spannend, want Apple brengt elk voorjaar een nieuwe collectie op de markt in lentekleuren.

Is de iPod touch X Generation eigenlijk de iPhone SE 2?

De iPod touch kreeg voor het laatst in mei 2019 nog een update en het is nog onzeker of Apple dit jaar alweer een nieuwe uitbrengt. De standaard iPod touch kost $199, maar het model met meer opslag kost $399. Het is mogelijk dat het om een foutje in het systeem gaat en dat eigenlijk de goedkopere iPhone SE 2 wordt bedoeld. Die zou volgens geruchten ook $399 gaan kosten.

Apple heeft in voorgaande jaren een evenement in maart georganiseerd en dat zou dit jaar ook weer zo kunnen zijn. De grootste kans is eind maart, waarschijnlijk 30 of 31 maart. De genoemde producten kunnen dan worden aangekondigd, naast de AirTags en de eerste high-end hoofdtelefoon van Apple.