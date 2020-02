De nieuwe hoofdtelefoon zou kunnen lijken op de bestaande Beats Studio over-the-ear hoofdtelefoons, maar dan voorzien van Apple-logo. Meerdere medewerkers van de Amerikaanse winkelketen Target melden dat ze in de computersystemen en op de UPC-scanners de ‘Apple AirPods (X Generation)’ hebben gezien met de aanduiding ‘coming soon’. Medewerkers van Target lieten weten dat het wel vaker voorkomt dat er nieuwe producten worden toegevoegd, voorzien van prijsinformatie. De productnaam klopt op dat moment nog niet, maar het is wel zo dat de producten dan binnen een maand daadwerkelijk in de winkel liggen. Het gebeurt echter ook wel, dat ze al binnen een week verkrijgbaar zijn. Naast deze AirPods zijn ook een nieuwe Apple TV Gen X, een iPod touch en horlogebandjes gelekt via het winkelsysteem van Target.



Apple maakt vaker gebruik van de toevoeging X, al lijkt het in dit geval niets te maken te hebben met de producten van Beats. Dat merk gebruikt de X voor de goedkopere modellen, zoals de BeatsX, terwijl het hier bij Apple om een wat duurdere uitvoering zou moeten gaan. $399 is namelijk flink meer dan de huidige AirPods Pro.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020